«Из земли торчали штыри, а в столовых работницы ели за счет детей» 1 26.09.2018, 15:03

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В школах Гродненской области нашли десятки нарушений.

Перед этим учебным годом на обустройство, ремонт и укрепление материально-технической базы 677 учреждений образования в Гродненской области было направлено около 15 миллионов рублей. В августе-сентябре специалисты Комитета госконтроля провели проверки ряда учреждений образования. Их результаты неприятно удивили, озвучили на коллегии Комитета госконтроля Гродненской области во вторник, 25 сентября, пишет «Вечерний Гродно».

Несмотря на подписанные паспорта готовности, в ряде детских садов, школ и колледжей есть серьезные недостатки. К примеру, в гимназии в Гродненской области не завершили покраску фасадов и установку откосов. В некоторых учреждениях срочно нужны ремонт и замена стеклопакетов и разбитых стекол в окнах и дверях. В некоторых не было окрашено и отремонтировано спортивное оборудование на стадионе. В другом учебном заведении перед 1 сентября не очистили поросшие травой беговые дорожки.

Не все учреждения образования обеспечивают безопасность нахождения для учащихся. В школах можно было встретить острые металлические штыри, торчащие из земли, разбитые железобетонные плиты, присутствие на территории посторонних. Больше всего в этом плане «отличилась» одна из гродненских школ, где бывшая трибуна на стадионе стала прибежищем для желающих выпить. Администрация школы оградила себя от проблемы тем, что просто выставила ограждения, хотя эта территория находится на балансе школы, рассказала начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Гродненской области Татьяна Слабыш.

Немало нареканий к школам и колледжам по линии пожарной безопасности. Так, в одной из них запасной выход из класса труда для мальчиков был забит посторонним предметами. В одном из общежитий гродненского колледжа студенты пользовались электрочайниками.

Кроме того повсеместно проверяющие в столовых сталкивались с просрочкой или продуктами со следами порчи. А в средней школе в Гродненском районе совсем недавно обнаружили, как работники пищеблока посреди рабочего дня накрыли себе стол и ели за счет детей.

Как добавил начальник Главного управления образования Гродненского облисполкома Александр Сонгин, по итогам проверок к дисциплинарной ответственности было привлечено 55 должностных лиц, в том числе 9 директоров школ. Многие получили выговора.