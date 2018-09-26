Продюсер: Фильм Дарьи Жук выдвинут на «Оскар» — это точно 26.09.2018, 16:42

Фото: Кадр из фильма "Хрусталь"

Валерий Дмитроченко развеял все слухи вокруг кинокартины.

Продюсер фильма "Хрусталь" Валерий Дмитроченко высказался по поводу слухов о том, что у ленты появился конкурент на "Оскар": им якобы стала военная картина "Пёс Рыжий", которую сняла команда нашумевшего в своё время идеологически правильного боевика "Мы, братья". Продюсер говорит, что "Хрусталь" официально выдвинут на "Оскар", а всё остальное — "странный вброс", сообщает "Еврорадио".

"То, что фильм Дарьи Жук выдвинут нашей страной на "Оскар" — это достоверная информация. Я не знаю, с чего вдруг возник в этой истории "Пёс Рыжий". Считаю, что это странный вброс, так как до окончания принятия заявок на "Оскар" остаётся пять дней. Мы не рассматривали никакие документы и не смотрели фильм", — говорит Валерий Дмитроченко, который ко всему является членом белорусского оскаровского комитета.

Фильм "Хрусталь" теперь можно посмотреть в белорусском прокате. На сегодня его посмотрело 25 тысяч человек. Лента активно ездит по фестивалям. Недавно "Хрусталь" заслужил гран-при на международном кинофестивале в Алматы и победил на Одесском.