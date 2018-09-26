Netflix выпустит серию фильмов о легендарных музыкантах 26.09.2018, 16:48

Боб Марли

Каждая из восьми серий будет посвящена одному музыканту.

Стриминговый сервис Netflix уже давно завоевал сердца зрителей своими проектами, теперь анонсировал выход нового документального проекта "ReMastered", пишет segodnya.ua.

По информации Pitchfork, серия фильмов расскажет о легендарных музыкантах, среди которых Боб Марли, Джонни Кэш, Джем-Мастер Джей (Джейсон Уильям Мизелл), Сэм Кук, Роберт Джонсон и другие ныне покойные исполнители.

Отметим, что фильмы будут выходить на Netflix ежемесячно, начиная с 12 октября 2018 года. Каждая из восьми серий будет посвящена одному музыканту, и продюсеры проекта обещают рассказать много неизвестных фактов из их жизни.

Снимать документально-музыкальные истории приглашены несколько режиссеров: Киеф Давидсон, Барбара Коппл, Сара Доса, Брайан Оакс, Стюарт Сендер, Б. Дж. Перлмутт, Келли Дуан, Сэм Кульман.