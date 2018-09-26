Как изменилась белоруска, которая месяц ходила по часу в день 26.09.2018, 20:59

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Фото: shutterstock

Мария Бидула, придерживающаяся полезной привычки 30 дней, рассказала, что из этого вышло.

Мария Бидула, директор съемочной группы, пообещала ходить каждый день как минимум час быстрым шагом и через месяц рассказывает, как справилась со своим вызовом.

Каждую свою прогулку Мария описала в дневнике. Tut.by публикует отдельные его фрагменты.

День первый

Фото из личного архива

— Зазвенел будильник. Блин! Ну почему так рано! Ага, это я дала себе слово ходить в день один час, а день сегодня насыщенный, потому единственная возможность — совершить прогулку утром.

Я думала походить недалеко от своего дома в Заславле, но вначале, каюсь, несколько раз передвинула время звонка будильника, потом долго собиралась, потому что не приготовила еду с вечера и кашеварила с утра, а потом внезапно, как это и бывает по утрам, наступило время выбегать из дома. Мы договорились с коллегами провести рабочую встречу в удаленной от Минска деревне, чтобы отсмотреть там натуры для съемок. И я умудрилась приехать быстрее всех! Поэтому моя первая прогулка случилась вокруг незнакомой деревни.

День восьмой

Фото из личного архива

— Рабочий день прошел в районе улицы Красной. Поэтому гулять я ходила на улицу Киселева, проспект Независимости, Комаровку. Иногда, когда я срезала путь с больших улиц через дворы, неожиданностью была их уютность: плодовые деревья, бабушки на солнышке на скамеечках. В одном месте порадовало, как проложили тротуарную дорожку — вокруг дерева, которое растет на самом краю дороги. И в то же время чувствуется, как тяжело местные жители отвоевывают свой уют в самом центре города — запрещающие знаки, шлагбаумы, объявления о запрете парковки.

День двенадцатый

Фото из личного архива

— Воскресенье. Долгожданный выходной. Наконец выспалась, потом занималась домашними делами, готовилась к приходу гостей. Гости ушли в 11 вечера. Эх, вот тут и наступил первый момент, когда пришлось перебороть себя, чтобы выполнить свое обещание! Так хотелось остаться дома, лечь спать пораньше, но вызов брошен, и я пошла быстро ходить по темным пустынным улицам Заславля. Kогда я живу в Заславле, а работаю в Минске и два часа уходит на дорогу, когда рабочая смена длится 12−14 часов, когда нужно время на домашние дела, уход за собой, приготовление пищи и спишь всегда не более 5−6 часов, то выделить этот час — это иногда сродни подвигу. Своему личному маленькому подвигу! Так твердила я себе, топая по ночному парку. Меня пугали редкие пьяные группы молодых людей, тени, звуки, но я шла вперед. Мимо коня на туманном лугу, мимо тихой речки, темной церкви и домов, вросших в землю по окна. А сверху было красивое звездное небо. Пусть ерничают эти комментаторы, пусть! Собака лает, а караван идет! Вместо часа проходила по ночному городу все два часа!

День пятнадцатый

Фото из личного архива

— В этот день съемки были в Грушевке. На этот раз заходила в магазины — и в новый большой торговый центр, и в фирменный магазин белорусской косметики. Есть положительный момент в соблюдении правила ходить быстро — стремительно проходя мимо полок и витрин, не успеваешь много положить в корзину.

День двадцать седьмой

Фото из личного архива

— Выходной! Есть, спать, читать, и так не хочется никуда выходить! У! И зачем я дала это слово? Выбралась из дома в десять вечера. Чтобы по скучному ночному Заславлю гулялось веселее, взяла на прогулку собаку сестры. Как правило, скорость передвижения с псом быстрее моей обычной прогулочной скорости, хотя часто песик сворачивает не туда, куда хотела бы пойти я, и тянет меня с силой, не пропорциональной его весу. А еще часто приходится вертеться вокруг своей оси, потому что собака на поводке перебегает с одной на другую сторону и то впереди, то позади меня.

Приключений на час нам хватило. Сначала микроавтобус сбил светофор и тот продолжал работать лежа. Приехала машина ГАИ, оформила ДТП. Потом мимо нас проехал эвакуатор с этим автобусом, а чуть позже встретился водитель автобуса, виновник аварии, с бутылкой в руках. Затем мимо нас промчались две пожарные машины с мигалками. Возле рынка застали драку. Дама с фингалом под глазом лупила пакетом мужчину, а он истошно орал: «Бутылку разобьешь, дура!» Потом звук рвущегося пакета и звон бьющегося стекла. Мы даже не стали оглядываться. На небе грохотало и сверкали молнии. И, в конце концов, полил дождь. Поэтому в последние десять минут прогулки мы с собакой перешли на бег.

День двадцать девятый

Фото из личного архива

— Снимали возле столичного парка Горького, и после смены я пошла туда гулять. Сразу от входа бросилось в глаза, что спилили огромную иву. К пню подходили люди и грустили по поводу кончины такого большого дерева, которое оказалось больным. Кто-то даже положил цветы. Прощались, как с человеком. Прогулялась по дорожкам. На скамейках сидели разные люди и до меня долетали обрывки их разговоров на всевозможные темы: двое молодых мужчин обсуждали какую-то рабочую технику, пара мужчин в возрасте размышляла на философские темы, одна молодая пара просто целовалась, а другая — вспоминала подробности знакомства с родителями. Передо мной долго шла пожилая пара. Они не разговаривали, но так нежно держались за руки, что мне не хотелось их обгонять.

Итого

— За месяц хождения ежедневно по одному часу и при правильном питании с небольшим дефицитом калорий я похудела на три килограмма. Обхват талии уменьшился на четыре сантиметра, обхват бедер — на два сантиметра. Сравниваю сама свои фото до и после и не вижу особой разницы, но по одежде заметно: в поясе стала широковата, пришлось в ремнях к джинсам пробивать новые дырки. Но, помимо похудения, главной моей целью было стремление к движению, потому что в основном моя 12-часовая рабочая смена проходит перед компьютером и с бумагами. Результатами довольна. Данное обещание помогло мне не лениться и ходить даже тогда, когда не было желания, было холодно или устала. Благодаря этим прогулкам пообщалась с разными людьми, смогла увидеть поближе места, мимо которых проезжала десятилетиями, успела прочувствовать лето и готовлюсь шуршать осенними листьями. Думаю, продолжу гулять и дальше, потихоньку скидывая лишние килограммы и становясь здоровее.