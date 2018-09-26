76-летний правозащитник Валерий Щукин прошел 16 километров в поддержку «Матерей-328» 3 26.09.2018, 22:18

ВАЛЕРИЙ ЩУКИН

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Известный правозащитник отправился с активистками движения «Матери-328» в паломнический тур.

Известный правозащитник Валерий Щукин рассказал сайту palitviazni.info, что он, чтобы поддержать "Материнское Движение 328", отправился в паломнический тур и прошел 16 километров.

"Женщины молились за своих детей, за изменения "наркотической" статьи в законодательстве. Молились за то, что им больно", - говорит собеседник.

Напомним, что в "Материнское движение 328" входят матери детей, которые осуждены по статье 328 Уголовного кодекса ( "незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов"). Они борются за смягчение наказания для тех, у кого нашли наркотики - теперь их осуждают, как распространителей.

Ранее участники этого движения объявляли голодовку, затем была встреча с главой администрации правителя Натальей Кочановой.

Не исключено, что активность этих женщин дало свои плоды, так как Генпрокуратура пошла на небольшой уступки, заявив, что по некоторым частям 328 статьи наказание будет снижено.

"На днях и я решил поддержать «Материнское Движение 328» и отправился вместе с женщинами в паломнический тур, - рассказал Валерий Щукин. - Шли из Минска от Храма Рождества Христова до Марьиной Горки - в Храм Александра Невского. Из столицы вышли 15 человек, но по дороге к нам присоединялись другие, и в Марьину Горку паломников пришло в два раза больше".

76-летний правозащитник говорит, что возраст не позволил ему пройти весь путь до Марьиной Горки - это более 30 километров.

"В первый день прошел 7 километров, а дальше меня везли на машине, - говорит Валерий Щукин. - Во второй день одолел еще 9 километров. Правда, в церкви после этого уже стоять не мог. А женщины молились за своих детей, за изменения в законодательстве "наркотической" статьи. Молились за то, что им больно..."

Со слов собеседника, наказание по этой статье и в самом деле бывает иногда неадекватное.

"Не имеет значения, сколько нашли у человека наркотического вещества - наказание все равно очень жесткое, - отмечает правозащитник. - Пыль в кармане найдут - пойдешь в тюрьму, как распространитель наркотиков. Здесь очень много противоречий, и женщины как раз поднимают эти проблемы. Даже убийцы попадают под амнистию, а те, кто проходит по наркотическим статье, нет".

Валерий Щукин добавляет, что наркобароны практически не сидят в белорусских тюрьмах:

"По 8-15 лет сидят "стрелочники", которых, к тому же, нередко специально провоцируют на преступные действия. Поэтому изменения в законодательство обязательно необходимы. Нельзя грести всех по одну гребенку".