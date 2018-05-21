«Матери 328»: Мы продолжаем борьбу 21.05.2018, 12:38

Татьяна Каневская

Фото: svaboda.org

Инициатор голодовки активисток движения «Матери 328» Татьяна Каневская госпитализирована.

Активистка движения «Матери 328» Татьяна Каневская - инициатор голодовки матерей осужденных за наркотики госпитализирована в Гомельской больнице скорой помощи, передает «Радыё Свабода».

«Начались проблемы с желчным пузырем - холецистит. Это последствия голодовки - мне врачи так и сказали. Прохожу курс лечения», - рассказала Каневская, которая голодала 15 дней.

Она подчеркнула, что женщины не прекращают борьбу за изменение уголовного законодательства в части «антинаркотических» статей. Недавно они направили обращение председателю Верховного суда Валентину Сукало с предложением провести внеочередной пленум Верховного суда для изменения судебной практики по применению статьи 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств).

Представительницы движения «Матери 328» также направили обращение генпрокурору Александру Конюку, в котором напомнили об анонсированной встречи с родственниками осужденных по 328 статье. Встреча планировалась 4 мая, но в последний момент была перенесена на неопределенное время «в связи со срочной командировкой» Конюка.

«Встречу ведь не отменили, а перенесли. Мы надеемся, что она состоится», - сказала Каневская.

Тацяна Канеўская (у цэнтры) сярод удзельніц руху «Маці 328» пасьля сустрэчы з прадстаўнікамі адміністрацыі Лукашэнкі 2 траўня

Кроме того, активистки движения записываются на прием к «депутатам» «палаты представителей», чтобы донести до них свою позицию, и ждут пленарных заседаний «парламента», на которых должны рассматриваться изменения в уголовное законодательство.

Напомним, статья 328 Уголовного кодекса - «Незаконное обращение наркотических средств» - предусматривает наказание от 5 лет ограничения свободы до 25 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В знак протеста против жестокости «наркотического статьи» 27 апреля активисты движения «Матери 328», которое объединяет родственников осужденных за распространение наркотиков, в Калинковичах на Гомельщине и в деревне Остров на Минщине начали голодовку.