485 лет назад родился король Речи Посполитой Стефан Баторий 27.09.2018, 19:25

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Стефан Баторий

Что мы знаем про короля Речи Посполитой, который сумел одержать победу в войне с Россией.

Сегодня исполняется 485 лет со дня рождения короля Речи Посполитой и Великого князя литовского Стефана Батория, пишет newgrodno.by. Стефан Баторий – единственный правитель, сумевший одержать победу в войне с Россией.

Польский историк Иоахим Пасторий дал королю такую характеристику: «Баторий был в костеле больше чем священник, в республике больше чем сенатор, в суде больше чем адвокат, в войске больше чем гетман, в бою больше чем солдат, а в перенесении неприятностей, в терпении, доброте и в прощении личных оскорблений – больше чем человек».

Стефан Баторий, венгр по национальности, родился в Трансильвании, в княжеской семье. Считался одним из лучших фехтовальщиков Европы. Возможно, поэтому вызвал на дуэль Ивана Грозного. Был набожен. Окончил Падуанский университет. После возвращения на родину служил у трансильванского князя Иоанна Сигизмунда Запольского, был послом в Германии. Когда отношения между государствами испортились, Батория три года держали в плену. Будущий король в плену занимался изучением истории, за три года наизусть выучил записки Юлия Цезаря.

Со своими подданными король говорил по-латыни. Как-то, разговаривая с архиепископом Львовским, Стефан Баторий насмешливо спросил: «Интересно, как это, не зная латынь, можно стать католическим архиепископом?». В ответ услышал: «Точно так же, как можно быть польским королем, не зная польского языка».

Самой значимой победой Батория считается взятие им Полоцка. Однако Пскова король одолеть так и не смог.

Умер Стефан Баторий в Гродно в возрасте 53 лет. Ходили слухи, что короля отравили московитяне. В связи с этим в Гродно было проведено первое в Восточной Европе анатомирование королевского трупа. Версия отравления не подтвердилась.