Эксперт: На следующей неделе рубль будет дешеветь довольно существенными темпами 30.09.2018, 20:27

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Фото: tut.by

Рубль слабнет из-за изменений в политике Нацбанка.

Об этом заявил экономист Владимир Тарасов в своем прогнозе на «Белрынке».

Произошедшие в конце августа на БВФБ события, по-видимому, имеют спекулятивную природу и объясняются действиями крупных игроков валютного рынка, а также завершением периода проведения налоговых платежей, после чего довольно часто, хотя и не всегда, наблюдаются подобные смены тенденций. Предсказывать подобные события сложно, так как информация о действиях крупных операторов валютного рынка РБ отсутствует.

При этом количество свободных рублевых средств в банковской системе РБ на прошедшей неделе продолжало сокращаться. На проведенном 26 сентября аукционе по размещению краткосрочных облигаций Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, спрос на них снизился до 672,43 млн. рублей с 822,9 млн. рублей на аналогичном аукционе 19 сентября. Объем размещения составил 672,36 млн. рублей. Средневзвешенная ставка 9,9836% равнялась годовых, как и на предыдущем аукционе.

25 сентября Нацбанк разместил свои годовые облигации в долларах США на 29,9 млн. долларов при спросе в 39,9 млн. долларов. Средневзвешенная ставка опустилась до 3,8993% годовых с 3,9004% годовых на предыдущем аукционе 11 сентября, где было реализовано облигаций на 36,3 млн. долларов.

Ослаблению белорусского рубля, по-видимому, способствуют ожидания смягчения денежно-кредитной политики, проводимой Минфином и Нацбанком. В частности, возможно ускорение темпов роста заработной платы, которая и так уже почти достигла 1 тыс. рублей, что, впрочем, является заслугой старого правительства. По данным Национального статистического комитета РБ, в августе средняя начисленная заработная плата в Беларуси выросла на 13,7 рублей (1,4%) по сравнению с июлем и составила 987,5 рублей. Парадокс: правительство почти выполнило поручение президента как раз в тот месяц, когда оно было отправлено в отставку за невыполнение этого поручения.

Но на прошлой неделе появились и новости, положительные для рубля. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Михаил Бабич встретился с Лукашенко, приступил к выполнению своих обязанностей и сделал ряд любопытных заявлений. В частности, он сообщил, что в 2019 году Россия собирается увеличить поставки светлых нефтепродуктов на белорусские предприятия нефтехимии на 10-15%, более того, поставки могут быть дополнительно увеличены в течение года в случае обоснованного роста потребления нефтепродуктов. Таким образом, он опроверг появившиеся ранее заявления сообщения о намерении России отказаться от поставок нефтепродуктов в РБ.

Кроме этого, перед церемонией вручения верительных грамот президенту Беларуси Михаил Бабич заявил, что никаких подвисших вопросов в отношениях двух стран после встречи их президентов не осталось. Все это увеличивает шансы на то, что финансовая поддержка Беларуси со стороны России будет продолжена.

Но в настоящее время на состоянии белорусского рубля это вряд ли отразится. На текущей неделе можно ожидать продолжения роста стоимости валютной корзины, причем довольно существенными темпами – на уровне около 1% за неделю.