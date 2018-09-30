закрыть
30 сентября 2018, воскресенье, 21:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Эксперт: На следующей неделе рубль будет дешеветь довольно существенными темпами

  • 30.09.2018, 20:27
  • 2,430
Фото: tut.by

Рубль слабнет из-за изменений в политике Нацбанка.

Об этом заявил экономист Владимир Тарасов в своем прогнозе на «Белрынке».

Произошедшие в конце августа на БВФБ события, по-видимому, имеют спекулятивную природу и объясняются действиями крупных игроков валютного рынка, а также завершением периода проведения налоговых платежей, после чего довольно часто, хотя и не всегда, наблюдаются подобные смены тенденций. Предсказывать подобные события сложно, так как информация о действиях крупных операторов валютного рынка РБ отсутствует.

При этом количество свободных рублевых средств в банковской системе РБ на прошедшей неделе продолжало сокращаться. На проведенном 26 сентября аукционе по размещению краткосрочных облигаций Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, спрос на них снизился до 672,43 млн. рублей с 822,9 млн. рублей на аналогичном аукционе 19 сентября. Объем размещения составил 672,36 млн. рублей. Средневзвешенная ставка 9,9836% равнялась годовых, как и на предыдущем аукционе.

25 сентября Нацбанк разместил свои годовые облигации в долларах США на 29,9 млн. долларов при спросе в 39,9 млн. долларов. Средневзвешенная ставка опустилась до 3,8993% годовых с 3,9004% годовых на предыдущем аукционе 11 сентября, где было реализовано облигаций на 36,3 млн. долларов.

Ослаблению белорусского рубля, по-видимому, способствуют ожидания смягчения денежно-кредитной политики, проводимой Минфином и Нацбанком. В частности, возможно ускорение темпов роста заработной платы, которая и так уже почти достигла 1 тыс. рублей, что, впрочем, является заслугой старого правительства. По данным Национального статистического комитета РБ,  в августе средняя начисленная заработная плата в Беларуси выросла на 13,7 рублей (1,4%) по сравнению с июлем и составила 987,5 рублей. Парадокс: правительство почти выполнило поручение президента как раз в тот месяц, когда оно было отправлено в отставку за невыполнение этого поручения.

Но на прошлой неделе появились и новости, положительные для рубля. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Михаил Бабич встретился с Лукашенко, приступил к выполнению своих обязанностей и сделал ряд любопытных заявлений. В частности, он сообщил, что в 2019 году Россия собирается увеличить поставки светлых нефтепродуктов на белорусские предприятия нефтехимии на 10-15%, более того, поставки могут быть дополнительно увеличены в течение года в случае обоснованного роста потребления нефтепродуктов. Таким образом, он опроверг появившиеся ранее заявления сообщения о намерении России отказаться от поставок нефтепродуктов в РБ.

Кроме этого, перед церемонией вручения верительных грамот президенту Беларуси Михаил Бабич заявил, что никаких подвисших вопросов в отношениях двух стран после встречи их президентов не осталось. Все это увеличивает шансы на то, что финансовая поддержка Беларуси со стороны России будет продолжена.

Но в настоящее время на состоянии белорусского рубля это вряд ли отразится. На текущей неделе можно ожидать продолжения роста стоимости валютной корзины, причем довольно существенными темпами – на уровне около 1% за неделю.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич