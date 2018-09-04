Как князья Гедиминовичи Пинск защищали 4.09.2018, 13:41

Пинские земли не раз оказывались в центре важнейших событий в истории нашей страны.

Пинская земля выделилась из состава сильного Туровского княжества в 12-м веке, а через двести лет вошло в Великое Княжество Литовское. Князь Гедимин получал отсюда доходы от судоходства по рекам Пине, Припяти, Ясельды. Ценные в экономическом и стратегическом планах земли были переданы им во владение своему второму сыну Наримунту в 1320 году. Гедиминович еще больше развил мудрым правлением экономику края, пишет litvin.pl.

Князю Наримунту немало пришлось повоевать, чтобы защитить мирную торговлю жителей пинского удела. Ему мешали татары.

Они разоряли селения и опустошали земли, оставляя Пинщину без умелых рук ремесленников и пахарей. Одна из экспедиций Наримунта против татар в начале его правления закончилась печально. Согласно Воскресенской летописи, князь попал в плен к татарам. Он мог отдать там богу душу, но помог выкупом московский князь Иван Калита.

Прибыв в литвинские земли из неволи Наримунт решает обратиться к богу. Его выбор пал на православие.

Крещение князь принял под именем Глеб. К середине 14-го века Великое княжество Литовское представляло собой большое государство, которое имело свои интересы на юге, на севере. Из Полоцкого княжества Наримунт предпринимает ряд походов на новгородцев, у которых отбивает стратегически важные пункты – Орешек и Ладогу.

Но вскоре он отдает власть над северными владениями сыну Александру, который занимался бывшими новгородскими владениями только 5 лет. Активность шведов на Неве заставила князя подумать о сворачивании завоевательной политики в этом регионе. Был отозван в Полоцкую землю и Александр Наримунтович.

Влияние и древность рода не могли не ввергнуть Наримунта Гедиминовича в распрю литвинских князей. Его старшего брата Евнутия с престола ВКЛ свергли Кейстут с Ольгердом. Кровавая борьба за власть велась без пощады. И быть бы Наримунту без головы, но вовремя ушел князь к татарам в Злотую Орду. Хан Джанибек охотно укрывал князей из Литвы, используя их потом в своих целях.

С помощью татар Наримунт вновь стал княжить в Пинске с 1346 года. Он принял участие в боях с крестоносцами. Через два года после его возвращения в Пинск рати тевтонского ордена и литвинов встретились на реке Стреве. Тот февраль для Наримунта Гедиминовича оказался последним в жизни, князь погиб в сече.

Эстафету власти от первого Наримунта перенял второй. Некоторые историки склонны отождествлять этого былинного витязя с Михаилом, сыном первого Наримунта Гедиминовича. Этот князь перешел в стан Ягайло в годы гражданской войны между литовскими князьями.

Витовт пытался в 1392 году овладеть Вильно, заручившись помощью немецких рыцарей. Пинский князь отбил все атаки врагов, отстоял в Вильно. Этому факту немало удивлялся летописец, поскольку защитой столицы послужили не столько каменные стены верхнего замка, сколько мужество защитников.

Но военное счастье изменило Наримунту-второму. На поединке один на один с крестоносцем у стен Вильно удар копья выбил его из седла. Князя схватили и связали. Его доставили к Витовту, который не стал церемониться и велел повесить героя на сосну. Витовт лично расстрелял Наримунта из лука, покончив таким образом с опасным врагом.

Но трагическая гибель князя не уменьшила решимости защитников Виленской цитадели держаться до конца. Три месяца пытались взять крепость литвины Витовта и немцы. Но ушли ни с чем.

От Наримунта-первого пошли знаменитые российские аристократические фамилии бояр и князей Хованских, Булгаковых, Куракиных, Голицыных.

В конце 14 века Пинском правил другой Гедиминович – князь Сигизмунд Кейстутович, благосклонно принимавший ко двору не только воинов, но и монахов. Он дал добро на постройку францисканцами первого на Пинщине францисканского монастыря. Отец Винсент, настоятель обители, обратил Сигизмунда в католичество.

Пинские князья из рода Гедиминовичей защищали свою землю вплоть до 1471 года. После этой даты великий князь Литовский Казимир передал Писнкие земли княгине Марье, вдове киевского князя Симеона Олельковича.

От Олельковичей право владеть Пинщиной перешло к королеве Боне в 1519 году, после смерти дочери Олельковичей княгини Александры Симеоновны. Король Сигизмунд II своим универсалом отдал Пинск королеве в пожизненное владение.