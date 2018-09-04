«Газпрому» не хватает $3 миллиардов на трубы 3 4.09.2018, 15:40

Мегапроекты «Газпрома» по строительству трубопроводов в Турцию, Китай и в обход Украины продолжают дорожать.

Несмотря на ежегодную принимаемую программу оптимизации затрат, газовый холдинг снова не вписался в изначальную смету, а общая сумма его капитальных вложений на 201 млрд рублей, или 3 млрд долларов, превысит изначальный план.

По итогам года "Газпром" потратит на стройки 1,49 трлн рублей вместо заложенных в бюджете 1,28 трлн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, сообщает finanz.ru.

Объем капитальных затрат станет рекордным за всю историю "Газпрома" и увеличит "дыру" в его бюджете на 100 млрд рублей, или 1,5 млрд долларов. Для ее покрытия холдингу придется увеличить привлечение долга, а программа заимствований, и без того беспрецедентная по масштабу, вырастет с 416 млрд рублей примерно до 516 млрд.

Деньги нужны на "Силу Сибири", расширение ГТС в направлении "Северного потока 2" и "Турецкого потока", для работ по строительству терминала приема СПГ в Калининградской области, перечисляет источник "Интерфакса".

Кроме того, расходов требует Киринское месторождение на шельфе Охотского моря, которое рассматривалось в качестве ресурсной базы для третьей очереди завода СПГ на Сахалине, но попало под санкции США, из-за чего сроки его освоения пришлось перенести на 2023 год.

"Увеличение бюджета по мере приближения конца года - обычное дело для "Газпрома", - писали в прошлом году аналитики Сбербанк CIB: год назад холдинг закладывал капитальные расходы на 0,9 трлн рублей, но в сентябре увеличил сумму до 1,128 трлн.

Занимать на внешних рынках "Газпром" де-факто не может: после решения Стокгольмского арбитража, присудившего "Нафтогазу Украины" 2,6 млрд долларов, активы компании были заморожены в Великобритании, Нидерландах и Швейцарии, и возник риск, что привлеченные средства будут сразу же арестованы.

"Мы взяли паузу для того, чтобы получить заключение юристов или отмену решения, которое бы полностью сняло даже гипотетические риски ареста наших денежных средств на территории Великобритании", - признал в прошлую пятницу начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников.

Хотя намеченное на июль размещение еврооблигаций в британских фунтах пришлось отменить, сама программа займов не приостановлена, подчеркнул он: "Газпром" по-прежнему может привлекать двусторонние и синдицированные кредиты, а последняя такая сделка состоялась в конце августа.

Месяцем ранее компании удалось занять 40 млрд рублей пенсионных накоплений населения, продав облигации управляющим компаниям НПФ.

Увеличение расходов и, как следствие, долга "Газпрома" негативно для его акций, солидарны аналитики Промсвязьбанка, БКС и "Фридом Финанс".

Причины могут быть связаны с ослаблением рубля, отмечают в ПСБ: скачок доллара увеличивает стоимость импортного оборудования, а также рублевые расходы на обслуживание валютных долгов.

"Рост инвестпрограммы не обусловлен инфляцией или какими-то форс-мажорными обстоятельствами, а также не ускорит радикально ввод в действие экспортных трубопроводов. И необходимость ее увеличения, соответственно, вызывает вопросы", - подчеркивает начальник операций на фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Собственных средств при этом может не хватить, добавляет он: топ-менеджеры, представляя отчет за полугодие, предупредили, что денежный поток холдинга с большой вероятностью станет отрицательным.