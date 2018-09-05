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Шведы обвинили минскую «Юность» в краже полотенец, шампуня и чайника

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  • 5.09.2018, 17:29
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«Мальме» заявляет, что минский клуб должен ответить за свои действия.

Менеджер хоккейного клуба «Мальме» Энди Фагерстрем разместил в своем твиттере фотографии гостевой раздевалки после матча Лиги чемпионов с «Юностью». По словам сотрудника шведского клуба, он обнаружил пропажу полотенец, шампуня и чайника, передает tut.by.

«Это чертовски плохо. Кстати, в отеле они тоже отметились. Клуб должен как-то ответить за это. Кража никак не соотносится у меня с уровнем Лиги чемпионов», — сказал в интервью крупнейшей газеты Швеции Aftonbladet директор «Мальме» Патрик Сильвегорд.

Спортивный директор Лиги чемпионов Бо Леннартсон заявил шведскому изданию, что начато расследование инцидента: «Да, мы разбираемся с этим. Не знаю всех деталей, но из этого, что мне известно, все очень серьезно». По его словам, офис в Цуге контактирует с «Юностью»: «Конечно! С помощью турнира мы ведь пытаемся построить европейское хоккейное сообщество, стереть границы между странами. То, что произошло — абсолютно неприемлимо».

Напомним, что матч завершился победой «Мальме» со счетом 4:1.


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