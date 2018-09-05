Шведы обвинили минскую «Юность» в краже полотенец, шампуня и чайника 11 5.09.2018, 17:29

2,568

«Мальме» заявляет, что минский клуб должен ответить за свои действия.

Менеджер хоккейного клуба «Мальме» Энди Фагерстрем разместил в своем твиттере фотографии гостевой раздевалки после матча Лиги чемпионов с «Юностью». По словам сотрудника шведского клуба, он обнаружил пропажу полотенец, шампуня и чайника, передает tut.by.

Det är kul att ha ryska lag på besök, rättare sagt vitryssar från Minsk, soprent i tejplådorna och rensat varje hörn i skafferiet..........🖕🖕 pic.twitter.com/pLC8kFVJmv — Andy Fagerström (@AndyFagerstrom) 3 сентября 2018 г.

«Это чертовски плохо. Кстати, в отеле они тоже отметились. Клуб должен как-то ответить за это. Кража никак не соотносится у меня с уровнем Лиги чемпионов», — сказал в интервью крупнейшей газеты Швеции Aftonbladet директор «Мальме» Патрик Сильвегорд.

Спортивный директор Лиги чемпионов Бо Леннартсон заявил шведскому изданию, что начато расследование инцидента: «Да, мы разбираемся с этим. Не знаю всех деталей, но из этого, что мне известно, все очень серьезно». По его словам, офис в Цуге контактирует с «Юностью»: «Конечно! С помощью турнира мы ведь пытаемся построить европейское хоккейное сообщество, стереть границы между странами. То, что произошло — абсолютно неприемлимо».

Напомним, что матч завершился победой «Мальме» со счетом 4:1.