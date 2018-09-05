Как встречают осень продавцы на авторынках Минска? 1 5.09.2018, 19:41

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В Ждановичах опровергают слухи о закрытии, а в Малиновке хвастают авто из США и Европы.

Летняя пора подошла к концу, и все дети дружно потопали кто в детские садики, кто в школы. И отчасти поэтому уже с порога местные авторынки не настроены хвалиться обилием покупателей, так как с сентября начинается не только начало школьных будней, но и сбор картофельного урожая по всей стране. Тем не менее жизнь на местных площадках идет своим чередом: в Ждановичах опровергают слухи о скором закрытии и ждут появления новых машин из России, а в Малиновке хвастают авто из США и Европы, пишет av.by.

Ждановичи: новых машин из России почти нет, слухи о закрытии рынка — вранье

С шестиэтажного паркинга площадка авторынка в Ждановичах видна как на ладони. Выставленные на продажу автомобили занимают половину ее территории, на площадке за забором, где планируется строительство торгового центра, на выходных тоже выставили машины, но далеко не плотными рядами. По ощущениям, машин мало, покупателей — еще меньше, но жизнь здесь еще теплится и полнится слухами, одним из которых является закрытие крупнейшей площадки в ближайшем будущем.

Однако и в администрации, и продавцы авторынка опровергают подобные слухи и относятся к ним спокойно. Мол, Ждановичи хоронят уже не первый год подряд, а машины продают и по сей день. «Такую информацию распространяют злые языки, те, кому это на руку, либо от нечего делать», — комментирует слухи местный продавец.

В субботу авторынок в Ждановичах живет своей жизнью. Некоторые машины безрезультатно простояли несколько выходных, другие подвезли только вчера, но уже успели наполировать до блеска. Чтобы отрешиться от постоянных расспросов о продажах, один продавец раз и навсегда решает расставить все точки над «i»: «Послушайте нашу легенду: декабрь и январь — все отдыхают, февраль — приходят в себя, март — снова пьют, с апреля начинается огород, с мая сажают картошку, июнь-июль — уезжают в отпуска, сентябрь — дети идут в школу, и собирают урожай, октябрь-ноябрь — плохая погода. Получается, круглый год белорусы приходят на рынок, когда им вздумается. Не могу сказать, когда их больше или меньше».

А как обстоят дела с новыми машинами из РФ? По сравнению с минувшим кризисом 2015 года российская валюта нынче терпит пока не столь значительное поражение. Но даже сейчас курсовая разница оголилась настолько, что толкает некоторых белорусов на активные действия. Прогуливаемся между рядов и пристальным взглядом ищем новые автомобили из РФ.

Судя по всему, их явно еще не привезли, но, опять же, по слухам, желающие купить новый автомобиль подешевле и заработать на этом (видимо, такова национальная черта) уже поехали в соседнее государство, но пока на площадке новых машин раз, два и обчелся. К примеру, один из новых Skoda Rapid, судя по номерным рамкам, куплен у российского дилера и продается за $11.300. Или Volkswagen Polo 2018 года выпуска, тоже из России, с 1,6-литровым мотором, 5-МКПП в комплектации Drive предлагают за 12 000 у.е. Пробег указан 7 км, утильсбор оплачен.

«Посмотрите, сколько пишут про то, что все эти Polo и Rapid в залогах и кредитах. Кто, скажите, захочет после этого гнать на рынок машину из России? Скорее всего, продают их в интернете или возле дома. А еще машин прибавится, если стоянка будет стоить 20-30 рублей, а не 40», — объясняет один из местных продавцов.

По факту новых машин из России действительно практически нет. Так же, как и автомобилей дороже 20 тысяч долларов. Все-таки основная масса укладывается в диапазон 5−10 тысяч долларов и попадает под прицел приехавших сюда белорусов. Исключением может стать разве что BMW 535 GT (F07). За один из самых дорогих экземпляров на рынке 2011 года выпуска просят 23 тысячи долларов.

Но такие машины словно памятники на местной площадке. Вокруг них только ходят да осматривают, а основное движение наблюдается возле популярных моделей вроде Opel Astra разных поколений. Один из них 2013 года выпуска с дизельным двигателем и МКПП за 11.600 у.е. осматривают парни с толщиномером — очевидно, подбирают под конкретного клиента.

Хватает и «свежих» машин вроде Hyundai ix35 2012 года с двухлитровым бензиновым мотором за $13.600, Kia Sportage 2011 г.в. с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и МКПП за 12.750 у.е. или SsangYong Actyon 2012 года с двухлитровым дизелем и МКПП за 9950 у.е.

С машинами из Америки ситуация следующая: пережили сезон отпусков, наконец прояснилась ситуация с «сертификатом безопасности», а значит, ожидать вновь прибывших из-за границы «американцев» с «проходными» моторами все-таки стоит. Однако придется подождать, так как процесс переправки автомобиля через океан, а в последующем его ремонт и восстановление — занятие само по себе затратное по времени. На все уйдет как минимум 1,5-3 месяца, если не больше.

Тем не менее в минувшую субботу на глаза попался Buick Encore: 2015 год выпуска, 1,5-литровый мотор, АКПП, 36 тысяч км и максимальная комплектация. Цена — $13.750.

Ходовые машины из Европы в возрасте до 3 лет и с моторами рабочим объемом до 1,5 литра тоже встречаются повсеместно, как, к примеру, Dacia Lodgy с полуторалитровым турбодизелем 2014 года выпуска. Или Opel Karl 2015 г.в. Известно, что автомобиль с 1,2-литровым мотором, МКП и пробегом 45 тыс. км прибыл из Швейцарии и продается за 9200 у.е. «Без пробега по РБ» — эта фраза, приятная слуху белоруса, до сих пор привлекает покупателей. Из этой оперы дизельный Renault Grand Scenic на «механике»: 2015 год эксплуатации, цена вопроса — $13.950.

У Kia Carens 2006 года с двухлитровым турбодизелем, видимо, другая история: возможно, его пригнали когда-то из Германии, а европейские номера выставлены просто напоказ для привлечения внимания…

Как правило, машины без номеров — из России, на "транзитах" — белорусские. Есть варианты свежих годов выпуска, ранее купленные у белорусских дилеров. Пример тому Hyundai Accent в комплектации Prestige с 1,6-литровым мотором и АКПП. Машина 2016 года с пробегом 12.700 км продается за $10.950. Приписка — «не РФ».

Возможно, кому-то приглянется подобный вариант, тем более разница в цене с новым Accent довольно существенная. Или вот еще Renault Logan аналогичного года выпуска. За версию Privilege на «автомате» просят $7900, и это без торга. А за забором красуется Nissan Almera, купленная у гомельского дилера в 2015 году. Автомобиль с пробегом 49 тысяч км в идеальном состоянии предлагают за $8400. И все готовы с гордостью продемонстрировать сервисные книги с родным пробегом и соблюдением регламента техобслуживания.

Рынок условно делится на две части. На его меньшей территории собраны в основном «ипэшники», у которых выставлено по несколько машин сразу. Их можно посмотреть даже в будние дни. А вот условно «дальняя» часть рынка наполняется в выходные дни, и там можно прицениться к экземплярам до 5 тысяч долларов. Таким, как Renault Laguna 2004 г.в. или Peugeot 206 2001 года с «родным пробегом». За первый с 2,0-литровым мотором и на «механике» просят 5150 у.е., а второй с двигателем объемом 1,4 литра и МКПП продается за $3700.

На огороженной забором территории на выходные тоже выставили машины. Людей немного, но те, что есть, либо тщательно подбирают автомобили, вооружившись приборами, либо пулей пробегают мимо, возвращаясь с продуктового рынка.

Авторынок в Малиновке: есть машины из Европы и США, а покупатель подтянется к концу сентября

На опровержение слухов о закрытии рынка в Ждановичах здесь реагируют по-разному: кто-то продолжает убеждать, что его все-таки закроют, невзирая на то, что подобные разговоры ведутся лет восемь, как минимум, другие же считают, что пусть работают два авторынка. Главное, чтобы покупатели были и машины продавались.

Если в Ждановичах машины разбросаны кто где, то в Малиновке машины из Европы или Америки выставлены чуть ли не рядами. Вот приехал из Бельгии Volvo XC60 2015 г.в. с двухлитровым дизелем и МКП, который отдают за $26.200. А из Германии недавно прибыла Dacia Duster 2014 г.в. Под капотом 1,5-литровый дизель, «механика», полный привод. Цена — 12.770 долларов.

В ходу свежие машины из Европы — их на рынке в Малиновке очень много. В доказательство благородного происхождения автомобилей продавцы оставляют на них европейские номера. В описании каждой второй надписи — «без пробега по РБ» и «из Германии». Ввозят автомобили возрастом от трех до пяти лет, с небольшими, чаще всего турбодизельными моторами. И спрос на них, пусть небольшой, но стабильный, есть.

Причем здесь такая же тенденция, как и в Ждановичах: некоторые машины пригнали, допустим, из Швейцарии несколько лет назад, но продавцы все равно выставляют европейские номера. Среди них такой представитель японского автопрома, как Daihatsu Terios. На полноприводный внедорожник 2010 года с полуторалитровым мотором и пробегом 47 тысяч км цена указана договорная — видимо, владелец готов торговаться. Renault Grand Scenic 2013 г.в. с мотором объемом 1,2 литра и пробегом 67 тысяч км тоже привезли пару лет назад, а продают сегодня за 12.300 у.е.

Но на хорошем счету местных комиссионок и предпринимателей не только «бэушка» из Европы, но и прибывшие из-за океана «американцы». Например, из свежепригнанных Chevrolet Trax 2017 г.э. с 1,4-литровым бензиновым мотором, АКПП и пробегом 21 тыс. км за 16.950 у.е. Или Buick Encore (аналог Opel Mokka) 2015 года с мотором на 1,4 литра и «автоматом» за $13.150. Выделяются на общем фоне MINI Cooper и Chevrolet Malibu.

Первый 2014 года выпуска с бензиновым агрегатом на 1,5 литра, АКПП отдают за 15 тысяч у.е., а второй 2016 года выпуска с полуторалитровым мотором и на "автомате" предлагают по цене $15.300.

На рынке отчетливо видно, кто занимается «бэушкой» из Европы, кто слегка битыми и восстановленными «американцами». А кто перепродает уже побегавшие по Беларуси иномарки. Оживление на площадке в Малиновке ожидают к концу сентября, когда белорусы закроют вопросы со школой и картофельным урожаем. На вопрос о новых российских машинах один из местных продавцов отвечает вопросом: «Не обращали внимание, сколько по городу ездит машин на российских "транзитах"?»

По информации продавцов, припаркованные рядом друг с другом Audi Q3 quattro 2012 года выпуска (2,0 бензин, АКПП) за $16.300 и Audi Q5 quattro аналогичного года (2,0 TDI, АКПП) за $17.950 числятся на российском учете. А новых машин из России в Малиновке тоже почти не видать.

Успели заметить Skoda Octavia 2017 года в комплектации Ambition Plus и с пробегом 105 км за 16.990 у.е. А вот подойти поближе к новенькому Hyundai Creta у нас не получилось, так как сработала молниеносная реакция продавца и грозный вопрос «А что мы тут фотографируем?». Пришлось отойти. Видимо, в рекламе «абсолютно чистой» машины хозяин не нуждается..

О российских машинах некоторые отзываются категорично, мол, никогда и ни за что не повезем, ведь это и «проблемы с документами, и залоговые истории, и все, что угодно», в отличие от европейских иномарок. «Продаю в основном Volkswagen, Skoda, Nissan 2014-2015 годов с "проходными" моторами. Не сказать, что массово, но что-то продается, интерес у белорусов есть», — комментирует один перегонщик.

Если вспомнить, больше двух лет назад площадка авторынка напоминала огромный мультибрендовый автосалон под открытым небом — новые машины массово пригоняли из России. И с гарантией они были явно лучше, чем подержанные с не самой прозрачной историей.

А сегодня, помимо того, что хватает «свежих» машин отовсюду, встречается и подержанный премиум вроде BMW X3 2005 года с бензиновым двигателем на 2,5 литра за $9950 или Mercedes ML 500 аналогичного года выпуска с «автоматом» за 10.600 у.е. Но наибольший интерес вызывают такие машины, как Opel Astra G 2011 года с 1,3-литровым мотором, МКП и немецким прошлым за $8950.

Продажи в первые дни сентября не били ключом, но машины, как нас заверили местные продавцы, потихоньку продаются. По личным наблюдениям, стабильно привозят трех-пятилетние авто из Европы, оживает и американское направление. И если в этом сегменте перегонщики диктуют цены, то в целом цены на авторынке зависят от сезона и общей ситуации в экономике. Автомобили из России тоже привлекают внимание тех, кто стремится выгодно купить и привезти новый Volkswagen или Skoda. Правда, в минувшую субботу новые машины из России можно было пересчитать на пальцах одной руки. Видимо, те еще не успели оккупировать местные авторынки.