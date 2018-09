Как рассказать иностранцу о Беларуси и ее истории? 5.09.2018, 23:03

Белоруска из США сняла видеомануал.

Нужно рассказать друзьям-иностранцам об истории Беларуси на английском? «Ноў проблем», — сказала белоруска Воля Дземка и сняла 5-минутное видео о том, что такое Беларусь и откуда она «вдруг» взялась на карте Европы.

Видео History of Belarus — это отрывок из документального фильма The Songs of Old Europe («Песні старой Еўропы»). Над этой лентой Воля работала более 5 лет.

— Стужка распавядае пра самыя старажытныя народныя песні Еўропы, якія захаваліся да нашага часу ў амаль нязменнай форме і дагэтуль выконваюцца ў беларускіх вёсках. Пра гэта ведаюць эксперты-фалькларысты і этнографы, але самі беларусы, на жаль, нават не ўсведамляюць, што менавіта нашыя песні маюць такую каштоўнасць.

Презентовать видео как отдельный ролик Воля решила для того, чтобы люди, которые посмотрят фильм The Songs of Old Europe, точно знали, что это за страна — Беларусь — и откуда она «вдруг» взялась в географическом центре Европы, пишет tut.by.

— Без кароткага экскурсу ў гісторыю было немагчыма зрабіць гэтага. Да таго ж, некалькі гледачоў, якія бачылі стужку, папрасілі апублікаваць асобна хаця б «гістарычны» кавалак. Вырашыла, што попыт ёсць, таму трэба выпусціць асобны ролік. Тым болей, гэта дадатковая рэклама і фільму, і нашым касмічным песням (можа, хто паглядзіць гістарычны сегмент, і захоча ўсю стужку паглядзець). Пакуль што фільм выйшаў толькі на дысках, іх можна купіць на сайце «Песен» ці ў этнакраме «Рагна» ў Мінску. Неўзабаве фільм павінен з’явіцца і ў Сеціве, але пакуль дакладнай даты няма.

Сценарий к видео Воля писала сама. В основном опиралась на собственные знания из школьной истории, в качестве справочника использовала «Кароткую гісторыю Беларусі» Вацлава Ластовского. Экспертом стал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси Сергей Третьяк.

— Адна справа, калі нейкі закадравы голас нешта распавядае, і зусім іншая, калі ў кадры ёсць жывы чалавек, тым больш эксперт у сваёй справе. Выйсці на нашага круцейшага гісторыка мне дапамог сябра. А з тым, што Сяргей Траццяк яшчэ так добра і слушна ўсё распавядзе, нам усім наогул пашанцавала. Інтэрв'ю з ім, дарэчы, доўжылася паўтары гадзіны, на сайце нават ёсць яго транскрыпт, з якім можна азнаёміцца цалкам.

Озвучил видео актер Купаловского театра Виктор Манаев.

— Я заўсёды параўноваю Віктара Сяргеевіча з нашым Томам Хэнксам за яго надзвычайны талент, — рассказывает Воля. — Падчас запісу Віктар так прачытаў тэкст, што мы з гукарэжысёрам запісу Артурам Федчанкам і паплакалі ўдваёх, і пасмяяліся ад душы.

Анимацией и компьютерной графикой занимался Анатоль Тадорский, а также Юлия Рудицкая — она делала вступительные титры видео.

Фильм, как и 5-минутное видео, изначально задумывался для иностранцев, поэтому изначально сценарий писался на английском языке. Позже Воля перевела его еще и на белорусский.

Видео рассказывает об основных вехах истории белорусских земель: кто и когда о них впервые упоминает (это, к слову, был Геродот), из каких княжеств они образовались, что с ними происходило в период ВКЛ, Речи Посполитой, Российской империи и СССР. Также видео помогает сформулировать максимально понятный и лаконичный ответ на вопрос, почему Беларусь называлась Литвой и как соотносятся эти два названия.

Кратко о Воле Дземка

С 2003 года Воля живет в Сиэтле, США. Окончила Институт искусств, получила степень бакалавра по специальности «производство цифровых фильмов и видео». В данный момент, рассказывает Воля, она занимается монтажом видеоматериалов для одного крупного фонда Сиэтла и работает над своими авторскими проектами.