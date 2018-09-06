Филологи создали уникальный белорусскоязычный сервис 6.09.2018, 22:19

С помощью сервиса каждый может проверить и откорректировать свой текст на белорусском языке.

В Беларуси во время центральных тестирований только один из четырех абитуриентов выбирает во время сдачи белорусский язык. В Украине, для сравнения, 98% выбирают все же родной язык. Но недавно в «Белсате» появился специальный сервис, который может помочь переломить ситуацию.

Dobrapis.belsat.eu – под этим адресом в интернете работает уникальный для Беларуси сервис, где каждый может проверить и откорректировать свой текст на белорусском языке. О работе «Добрапіса» в «Горячем комментарии» рассказывает филолог Анастасия Матяш.

«Мы все бываем ленивы, и нам лень перечитать за собой и поправить ошибки, а это, в принципе, как личная гигиена. Ну и вот такой сервис возник для помощи журналистам «Белсата», чтобы они могли отдавать в эфир приличные тексты», – рассказала Анастасия Матяш.