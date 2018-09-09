В Куропатах проходит массовый митинг (Видео, онлайн) 9.09.2018, 17:30

Защитники Куропат собрались, чтобы определиться с планом дальнейших действий.

Десятки белорусов участвуют в собрании защитников Куропат, который начался в 16 часов на территории урочища, передает «Радыё Свабода».

Акция началась с совместной молитвы. После нее участники направились к ресторану «Поедем поедим», где проводят митинг. Также активисты планируют повторно собирать подписи под обращением к властям с требованием запретить работу учреждения вблизи места расстрелов жертв сталинских репрессий.

За призывы к участию в собрании сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец 6 сентября был арестован на 10 суток. Такое решение принял судья Минского районного суда Алексей Кропачав. Северинец признан виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (повторное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Суд посчитал правонарушением, что политик призвал людей участвовать в акции 9 сентября в Куропатах.

Ранее Северинец заявил, что 9 сентября будет «очень важным днем в деле защиты Куропат». «В этот день будет проведено своеобразное испытание, в каком формате протестовать против работы ресторана. Мы собираемся провести около ресторана собрание, где выступят лидеры партий и движений, защитники Куропат. Будем также собирать подписи для повторных обращений в государственные органы», - сказал он.

«Если придет пару десятков человек, тогда формат защиты Куропат, возможно, придется сокращать до выходных дней. Когда придет хотя бы 150-200 человек, то это будет означать, что люди готовы простоять до «Дедов» или до победы. В зависимости от количества людей и будет решаться, какой быть дальнейшей защите Куропат. Это будет тест на зрелость белорусского общества, готовое ли оно защитить память своих предков, свой народ и свою страну», - заявил Северинец.

Политик сообщил, что направил в Минский райисполком уведомление о намерении провести 9 сентября в Куропатах собрание граждан.