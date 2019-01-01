Ученые нашли лучшее средство от похмелья 1.01.2019, 13:35

Авторами открытия стали исследователи из Гуаньчжоу.

Китайские ученые из Университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу нашли новое средство от похмелья — газировка с лимонным соком. Об открытии они рассказали в материале в журнале Food & Function, пишет vesti-ukr.com.

«Выделяемый печенью в ответ на употребление алкоголя фермент алкогольдегидрогеназа преобразует этанол в ацетальдегид, что позволяет снизить количество алкоголя в крови. В результате взаимодействия ацетальдегида и другого фермента, альдегиддегидрогеназы, получается ацетат. Это вещество безвредно, однако при взаимодействии ацетальдегида и ацетата возникает тяжелый похмельный синдром», — объясняют они механизм появления похмелья.

У злоупотребляющих алкоголем чаще обнаруживают алкогольный гепатит, цирроз печени и гепатокарциному. Они больше других страдают от тошноты, кардиомиопатии, гипертензии, инсультов, панкреатита и недостаточной усвояемости питательных веществ. И виной всему выше перечисленному — ацетальдегид.

Исследователи решили узнать, какие из напитков помогают снизить концентрацию ацетальдегида в крови лучше всего. Среди 57 безалкогольных напитков (в том числе несколько разновидностей холодного чая и газировки) с задачей лучше всего справляется газированная вода с лимонным соком. К такому выводу они пришли после эксперимента со смешиванием метаболитов алкоголя с разными напитками.

Так, именно газировка выступает катализатором фермента, который помогает усваивать, расщеплять и выводить побочные продукты алкоголя из организма. Однако пока что на людях исследования не проводились. Кстати, похмелье обусловлено не только злоупотреблением алкогольных напитков, но и достаточно медленными процессами их усвоения, считают ученые.