ГАИ: Мы придумали – а вы платите 19 10.01.2019, 9:50

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Отношения инспекторов с водителями напоминают правовой триллер.

Сайт abw.by опубликовал вопрос читателя Вячеслава. Вопрос показался достаточно простым, а ответ на него - очевидным. Но подробное изучение ситуации привело к тому, что получился очередной правовой "триллер".

Вячеслав: "31 декабря 2018 года меня остановили сотрудники ГАИ. Дело было возле кафе "Березка" на площади Победы. Инспектор проверил документы и заявил, что я нарушил статью 18.19 КоАП "Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления". У меня оказалось просроченным водительское удостоверение. Ну что же, сам виноват. Вину я признал, оформили постановление и дали 5 базовых величин штрафа по минимуму. Но есть два вопроса:

Насколько правомерно было мою машину Opel доставлять на штрафстоянку на ул. Тимирязева, 46? Я звонил другу при инспекторе, он приехал бы и забрал авто, но инспектор на такое предложение не согласился. В итоге сотрудник ГАИ сел за руль и доставил автомобиль на штрафстоянку самостоятельно. Я сидел на пассажирском кресле рядом.

Что за 50 рублей за якобы эвакуацию? Ведь авто по протоколу доставлено "своим ходом".

Итак, Вячеслав был подвергнут административному взысканию за нарушение ч.1 ст.18.19 КоАП Беларуси.

Статья 18.19. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления

1. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, - влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.

С нарушением Вячеслав согласился, штраф оплатил.

Что касается отбуксировки автомобиля в таком случае, то ответ следует искать уже в другом нормативном акте - ПИКоАП Республики Беларусь :

Статья 8.10. Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства

1. Работник Государственной автомобильной инспекции вправе производить задержание и принудительную отбуксировку транспортного средства и доставлять его на охраняемую стоянку, если лицом, управляющим транспортным средством, совершено административное правонарушение, предусмотренное статьями 18.16 и 18.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, при отсутствии иной возможности доставить транспортное средство к месту хранения.

Заодно читаем Постановление СМ РБ №986 "Об утверждении инструкции о порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства":

Принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства - принудительное перемещение транспортного средства с использованием средств эвакуации, принадлежащих органам внутренних дел либо иным организациям, определенным законодательством, а также доставление транспортного средства путем непосредственного управления им сотрудником Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел.

Получаем, что при выявлении правонарушения, ответственность по которому предусмотрена ст.18.19 КоАП, закон предоставлял право инспектору ГАИ самостоятельно сесть за руль автомобиля Вячеслава и доставить его на охраняемую стоянку. Дискутировать по поводу "при отсутствии иной возможности доставить…" мы не будем. Здесь ставим точку. Но вот в остальном таких точек не будет, а будут вопросы. И вот почему.

Когда Вячеслав 3 января 2019 года прибыл за автомобилем, находящемся на автостоянке на ул. Тимирязева, 46, ему на руки был выдан счет.

Этот документ называется "Оплата услуг штрафстоянки ул. Тимирязева, 46". По смыслу он разделен на две части - левая и правая. Левая часть требует от Вячеслава оплатить услуги ООО "Белспецавтоэвакуация" в сумме 21 руб., то есть за трое суток хранения согласно действующим тарифам.

Здесь же указаны тарифы и за принудительную отбуксировку. Правда, пункты 1.1 и 1.2 предусматривают только два способа такой услуги - путем полной и частичной погрузки.

Но автомобиль Вячеслава был доставлен на автостоянку инспектором ГАИ самостоятельно, в ООО "Белспецавтоэвакуация" это трактуется как "доставлен своим ходом", да и в постановлении ГАИ об этом указано.

Поэтому у нас закономерно возникают вопросы: "Что это за документ такой, в котором Вячеслава просят оплатить 50 рублей за доставку автомобиля на стоянку?" и "Сколько такие услуги все же стоят, какими тарифами это установлено, а главное - кем и в каком документе?".

Размер суммы указывает, что здесь был применен тариф за эвакуацию автомобиля путем частичной погрузки (другого, судя по утвержденным расценкам, просто быть не может). Но вот казус: ООО "Белспецавтоэвакуация" свой спецтранспорт с частичной погрузкой автомобиля в данном случае не использовало, услуг по доставке авто "своим ходом" не оказывало.

В решении Мингорисполкома №3560 от 1 декабря 2016 года, которым установлены тарифы за услуги по принудительной эвакуации транспортного средства, такого тарифа, как "своим ходом" или "эвакуация путем доставки автомобиля инспектором ГАИ" - называйте это как хотите, - нет.

На сайте ГАИ ГУВД указан перечень услуг, которые эта организация оказывает на платной основе: регистрация транспорта, выдача регистрационных знаков, компьютерные услуги, выдача дубликатов и т.п. За эти услуги установлена соответствующая плата. Но услуги "принудительная эвакуация ТС инспектором ГАИ" здесь тоже нет.

Откуда тогда сумма и кто ее установил? Внимательнее рассмотрим правую часть счета, выписанного ООО "Белспецавтоэвакуация".

Из этой части документа мы получаем следующие сведения: автомобиль эвакуирован УГАИ ГУВД Мингорисполкома, получатель платежа - УГАИ ГУВД, вид платежа - "за эвакуацию". Но сам документ называется "Оплата услуг штрафстоянки ул. Тимирязева, 46".

Стоп. При чем ГАИ к стоянке на Тимирязева, 46? О совместных счетах по оплате такого рода услуг мы ранее никогда не слышали. И почему ООО "Белспецавтоэвакуация", никакого юридического отношения к ГАИ не имеющее, выставляет счет за услуги, которые по факту оно не оказывало, да еще применив собственные тарифы? Но применили же! И оплатить просят! Причем конкретно "за эвакуацию" и на расчетный счет ГУВД.

При попытке Вячеслава выяснить, что это за сумма, представители ГАИ ГУВД отправили его к тем, кто счет выписывал. "Оплачивать нужно хранение, - таков был ответ, - Остальное - к предъявителям счета. Мы сами не понимаем, что это".

В аналогичном случае, произошедшем в октябре 2017 года, ГАИ также не поняла, что это за "совместный" счет для оплаты.

В случае Вячеслава хотя бы логика у правоохранителей есть: раз мы этот документ не выдавали, значит, не к нам.

К предъявителям счета обратилась редакция ABW.BY. В головном офисе ООО "Белспецавтоэвакуация" направили в Госавтоинспекцию, раз она - получатель платежа, но этот путь уже прошел Вячеслав, позиция милицейского ведомства известна. Оставалось позвонить непосредственно на штрафстоянку на ул. Тимирязева, 46.

Собеседник на противоположном конце провода был готов к общению, но, выслушав суть вопроса, озадачился. Ответить на вопрос, почему штрафстоянка выставляет счет за эвакуацию, которую не производила, от своего имени и при этом просит произвести оплату на счет ГУВД, собеседник не смог. Откуда такие тарифы взялись за оплату услуг по эвакуации "своим ходом", тоже выяснить не удалось. Единственным более-менее внятным пояснением стало: "Просто такой бланк… Будем разбираться".

Но бланки просто так "не рождаются", их разрабатывают и утверждают. "Счет этот нам дали в ГАИ, - сказал собеседник и завершил: - Если вы не считаете нужным оплачивать, то не оплачивайте".

Наши собственные источники в ГАИ со своей стороны подтвердили, что они не выставляют платежных требований при самостоятельной доставке инспектором ГАИ автомобиля к месту хранения.

Мы пытались выяснить, какое назначение у указанного в квитанции счета, но кроме того, что он принадлежит ГУВД, ничего узнать не удалось. Поэтому все эти нестыковки и недосказанности опишем в официальном обращении.

Хорошо еще, что такие люди, как Вячеслав, вникают в суть написанного, получая подобные документы, но есть же и те, кто никакими вопросами не озадачивается, а идет и платит.