Лучшие фильмы о борьбе человека со стихией 1 10.01.2019, 11:08

Подборка интересных фильмов для всей семьи.

Зимой многие спасаются от холода теплыми семейными просмотрами фильмов. Сейчас самое время вспомнить сильные киноленты о борьбе человека с силами холодных снегов. «Сегодня» предлагает очередную подборку фильмов именно об этом.

"Белый плен", 2005

Все помнят эту дешещипательную историю, главную роль в которой сыграл Пол Уокер. По сюжету, трое исследователей отправляются на собачьей упряжке в белые пустыни Антарктики, чтобы найти метеорит с Меркурия. На обратном пути у них все складывается неблагоприятно, им сообщают о циклоне, поэтому людей эвакуируют, а собаки остаются одни в снегах. Конечно, герой Уокера возвращается за ними, но стоило собакам выжить в таких страшных условиях – нужно смотреть.

"Выживший", 2015

Роль Хью Гласса принесла Леонардо Ди Каприо долгожданный "Оскар". По сюжету фильма, во время охотничьей экспедиции Гласса калечит медведь. Друзья, опасаясь индейцев, оставляют его с сыном и двумя товарищами. Один из них убивает сына Хью, а его самого оставляет умирать в одиночестве, закапывая в могилу. Сам негодяй быстренько добирается до цивилизации подальше от дикарей. Но он даже представить не мог, что Хью выживет вопреки.

"Схватка", 2011

Сюжет простой, но, в то же время – закрученный. Над Аляской терпит крушение самолет, и выжившим пассажирам нужно найти способ добраться до цивилизации . Однако, вокруг снежная пустыня и голодные волки, которые ни за что не откажутся от возможности пообедать.

"Между нами горы", 2017

Дуэт из Кейт Уинслет и Идриса Эльбы оказался довольно успешным. Бен и Алекс, уцелевшие после авиакатастрофы, должны найти общий язык, чтобы выжить в экстремальных условиях далеких заснеженных гор. Когда они понимают, что на помощь к ним никто не придет, они вынуждены отправиться в опасный путь длиной в сотни километров. В борьбе за жизнь между двумя еще вчера незнакомыми людьми неожиданно возникает притяжение.

"Эверест", 2015

Эверест многое не прощает тем, кто пытается го покорить. Здесь царят законы, которые можно назвать бесчеловечными. Тем не менее, сотни и сотни людей пытаются покорить эту высоту. В тот злополучный день весной 1996 года на восхождение отправились сразу две коммерческие экспедиции, в составе которых были как опытные альпинисты, так и туристы, не имевшие опыта покорения восьмитысячников.