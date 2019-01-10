Артем Милевский возвращается в брестское «Динамо»2
- 10.01.2019, 11:53
Футболист покидает венгерский клуб и возвращается в Беларусь.
Нападающий Артем Милевский принял решение покинуть венгерский ФК "Кишварда" по собственному желанию, пишет "Прессбол".
Как сообщает официальный сайт клуба, форвард возвращается в свою прежнюю команду, брестское "Динамо".
Решение было принято в среду, 9 января.
"Как бы мы ни сожалели о сложившейся ситуации, мы решили не мешать просьбе Артема Милевского. На данный момент тридцатитрехлетний нападающий имеет возможность играть в своем прежнем клубе "Динамо-Брест", — заявил спортивный директор Аттила Ревеш.
Артем Милевский перешел в венгерский клуб в конце августа, сыграл в восьми матчах чемпионата, проведя на поле в общей сложности 459 минут и забив два гола.