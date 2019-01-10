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Как молодая мама из Витебска похудела на 25 килограммов за год

  • 10.01.2019, 12:09

Ее одежда уменьшилась на пять размеров.

Оля ходит в тренажерку не для того, чтобы запостить утром новое селфи в инстаграм. Оля в тренажерке пашет. И результат налицо, пишет tut.by. За год девушка сбросила 25 кг, а ее одежда уменьшилась аж на… пять размеров — с 52-го до 42-го. «Сама в шоке! — смеется жительница Витебска. — Мой путь из „котлеты в атлеты“ начался со злости на себя и твердой решимости изменить жизнь. Сидя дома с маленьким ребенком, стала весить почти 81 кг. Видеть эту цифру на весах было даже физически больно. Так попала в тренажерный зал. Сейчас, сбросив четверть центнера, ставлю уже сугубо спортивные цели. Например, хочу научиться подтягиваться».

«Стеснялась самой себя и не хотела даже выходить на улицу»

Через неделю Ольге Мишуто исполнится 33 года. Ее сынишке Саше — 3,5 года. Из почти 81 кг, который набрала вскоре после родов, молодая мама сбросила 25 кг и сейчас весит 56,5 кг.

— В последний раз такой вес у меня был в восьмом классе, — вспоминает Ольга.

Путь к новой себе начался с осознания, что что-то пошло не так:

— Как я раньше проводила свое свободное время? Ребенок спит, а я на диване что-то ем. Муж в то время уехал на заработки строителем в Москву, а я осталась дома одна. Сынишка плохо спал по ночам, я очень уставала, а поддержки рядом не было. И так вышло, что еда стала для меня единственным источником удовольствия.

Однажды Оля встала на весы — и они показали 80,8 кг. При не очень высоком росте — 164 см — это перебор.

— Мне было даже физически больно видеть эту цифру. Решила: все, хватит, надо что-то с этим делать! Ведь мне было уже тяжело двигаться. Сынишка очень подвижный, во дворе много носится, и, чтобы за ним уследить, приходится хорошенько побегать. Я приходила домой с прогулки — и с меня сходило семь потов.

Дошло до того, что молодая мама начала стесняться самой себя.

— Я не любила фотографироваться. Поэтому у меня почти нет снимков того времени. Не хотела даже бывать на людях. Конечно, делала это ради ребенка — с ним ведь надо ходить гулять. Но чувствовала себя на улице очень некомфортно. А самое ужасное — я не могла ничего надеть: все было в облипочку, в натяжечку, морщилось и т.д. При этом не хотелось ничего себе покупать. Это был целый стресс — пойти в магазин за новой одеждой. Очень часто слышала от продавцов: «На вас ничего нет». Странно, конечно, ведь 52-й размер — все-таки не гигантский.

Тогда Ольга придумала себе кардиотренировку — ходьбу по лестнице. Эффективно, просто и доступно каждому.

— Мы живем на первом этаже, а я поднималась на десятый. Делала по несколько подъемов и спусков — и так два-три раза в день. Соседи, наверное, думали, что я дурочка. Спрашивали: «А вам что, врач это прописал?» Появилась активность — и депрессивное состояние стало проходить. Не зря говорят: движение — жизнь.

Сдвинулся наконец с мертвой точки и вес: в ноябре 2017-го он был уже около 78 кг.

— Килограмма три скинула — и решила, что можно-таки идти в тренажерку. Сестра записалась в зал и пригласила меня. Я пошла за компанию. Вначале было тяжело заставить себя ходить на регулярные тренировки, но выручило то, что сестра ездила туда на машине и утром звонила: «Я тебя жду». Так мы поддерживали друг друга. Потом сестра узнала, что ждет ребенка, и перестала ходить на занятия. А я через 2 месяца втянулась, и спорт уже приносил мне удовольствие. Понравилась и атмосфера в зале — общение с тренерами, с другими девчонками, которые работают над собой.

«Ела, как канадский лесоруб»

Но записаться в зал — не значит за пару месяцев стать стройной. Впереди были огромная работа, срывы и победы над собой. Сложнее всего было усмирить желудок.

— Передо мной встала задача найти рацион, который бы меня устраивал и в плане вкуса, и в плане поддержания нормального веса, и в плане здоровья. До меня не сразу дошло, как надо вести себя с едой, — признается Ольга. — Изначально, когда пришла в зал, ничего не меняла в питании. Решила, что буду тренироваться, а с едой разберусь потом. Но прошел месяц, полтора, два — а килограммы не уходили. Тогда подсчитала, сколько калорий употребляю.

Вышло порядка 3,5, а то и 4 тысяч калорий в день!

— Столько едят канадские лесорубы. Я же ни в чем себе не отказывала. Пицца, жареная картоха с котлетами — причем большая такая тарелка, как мужчины едят. Печенье, конфеты, шоколадки… Могла прийти домой с тренировки, включить сериал, взять пакетик печенья и все съесть. Решила себя ограничивать. Мама подарила мне кухонные весы, и я стала взвешивать все продукты, записывать в программу в телефоне, чего и сколько я съедаю, и считать калории.

От сладкого и мучного девушка отказалась не сразу, а постепенно: ела уже не пакет печенья, а три штучки. Дело сдвинулось, когда Ольга «ужала» рацион до 2 тысяч калорий, потом — до 1,5 тысячи.

— Полторы тысячи калорий — это сейчас моя норма при 3−4-разовых тренировках в неделю по 2−3 часа, — отмечает спортсменка.

Обычное меню у девушки примерно такое. На завтрак — около 200 г любой каши (овсяная, гречневая, рисовая, кукурузная, перловая и др.), кусочек рыбы или котлета из куриной грудки, овощи (тушеные или свежие). После тренировки позволяет себе съесть кусочек сладкого: шарлотку, творожную запеканку или сырники. Печет сама с минимальным количеством сахара или без него. Обед — примерно такой же, как и завтрак. На полдник, около 16 часов, — творог с греческим йогуртом и каким-либо фруктом. Ужин — овощи, вареное яйцо, рыба или курица.

— Чувства голода нет — этой еды вполне хватает. Но бывает, что вечером — а это вообще какое-то загадочное время! — хочется чего-то запретного, безумно-шоколадного и так далее. Я тогда спасаюсь морковкой. Беру одну, чищу, мою, ем. За второй лезть в холодильник уже не хочется. Но иногда отвлечься так не получается, — признается Ольга. — Однако если съела шоколадку, не корю себя и не нагружаю на утро тренировкой с удвоенной силой. Съела и съела — ничего страшного, срывы бывают у всех. Главное, придерживаться правила: тортик, другие сладости и всякая неполезная еда — иногда и по чуть-чуть. Справиться с «жором» мне также помогал блог врача-диетолога и психотерапевта Сергея Обложко.

Минувшей осенью Ольга поставила эксперимент: 2 месяца не употребляла сахар. Он поступал в организм только с фруктами и овощами. Из сладкого позволяла себе лишь сухофрукты. Таким образом ушло почти 5 кг. Прорисовались мышцы. Олю не узнал даже двоюродный брат, который не видел ее год.

— Мне нравится атлетическое телосложение, когда видны рельефные руки, плечи. Хотя некоторые мужчины со мной не соглашаются, говорят, что я уже чересчур спортивная.

«Пробежала полумарафон и научилась правильно отжиматься»

Цель «похудеть» взята, и девушка ставит перед собой чисто спортивные задачи.

— Считаю, что наше тело должно уметь выполнять базовые упражнения: отжимания, приседания, подтягивания. Я хотела научиться правильно и красиво отжиматься. Научилась. Потом стала учиться подтягиваться. С этим тяжелее: пока могу подтянуться раз 10 — но не широким, а обратным хватом. Цель — освоить широкий.

Прошлым летом Ольга добавила к силовым тренировкам беговые и в сентябре пробежала всю дистанцию на Минском полумарафоне.

— Но моя мечта — преодолеть марафон. Тренироваться начну весной. Затем для разминки планирую поучаствовать в июле в «Славянском забеге» в Витебске на дистанции 21 км, а потом поехать в какой-либо город Беларуси или России, чтобы пробежать 42 км.

Ольга говорит, что иногда сама не верит, что девушка в зеркале — это она сама:

— Если бы год назад кто-то сказал, что будет такой результат, я бы не поверила! Раньше, читая статьи, как людям удалось похудеть, завидовала им белой завистью и думала, что это на грани фантастики. Оказалось, это довольно сложно, но возможно.

Всем, кто хочет похудеть, Ольга советует:

— Надо просто сесть и подумать: для чего вам это нужно, чего вы хотите добиться в итоге. Представьте себе, какую мечту вы осуществите потом, когда достигнете того, чего хотите. Допустим, моя подруга худела, так как хотела доказать бывшему мужу, что она это сделает. И скинула 40 кг — со 100 до 60. Была такая тетя-тетя, а стала красавица!

«Задачи на этот год — обновить гардероб и привлечь к спорту мужа»

Ольга говорит, что сейчас ее главная цель — поддерживать свой нынешний вес. Еще задача на год — привлечь к активному образу жизни супруга.

— Муж меня во всем поддерживает, гордится моими спортивными достижениями. Сейчас подыскиваю работу, по образованию я инженер швейного производства, модельер-конструктор и специалист банковского дела. Смотрю вакансии, но муж говорит, что острой необходимости в том, чтобы я выходила на работу, нет. Говорит: занимайся домом, ребенком, собой, а семью буду обеспечивать я сам. Он тоже хочет тренироваться, но пока не может определиться с залом, куда пойти, — у него был перелом позвоночника после ДТП. И нужен квалифицированный тренер, который поможет выбрать специальные упражнения. Наверное, чтобы ускорить процесс вовлечения мужа в ЗОЖ, пойду и запишу его в бассейн.

К весне Ольге предстоят еще одни хлопоты: нужно обновить практически весь гардероб. И это самый приятный бонус ее работы над собой.

— Все на мне теперь висит, кроме одних джинсов. Так что с проблемой миллиона женщин — нечего надеть — столкнулась и я, — смеется она.

Желания забросить ЗОЖ после похудения у девушки нет.

— Это было бы неуважением к собственному труду. Да и тренировки стали уже наркотиком. Возвращаться на диван с пачкой печенья, в свои 80 кг я не хочу. Мне больше нравится мир стройных людей. Кстати, сестра, которая и привела меня в спорт, после родов намерена вернуться в зал. И будет уже заниматься под моим руководством.


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