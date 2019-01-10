Майк Помпео встретился с президентом Египта 10.01.2019, 16:02

Визит госсекретаря США прошел в рамках турне по Ближнему Востоку.

Госсекретарь США Майк Помпео встретился в четверг с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире в рамках турне по Ближнему Востоку, в ходе которого он пытается снять озабоченности, имеющиеся у американских союзников, сообщает «Голос Америки».

Визит главы американской дипломатии проходит на фоне замешательства в регионе, вызванного неожиданным планом администрации Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии.

Помпео прибыл в Каир вечером в среду после остановок в Иордании и Ираке. Это будет его самое длительное турне с момента вступления в должность.

С 1980 года правительство США оказало Египту военную помощь на сумму более 40 миллиардов долларов и экономическую помощь в размере 30 миллиардов долларов.