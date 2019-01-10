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Как фирмы-призраки увеличивают цифры в жировках белорусов

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  • 10.01.2019, 21:45
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Расследование «Белсата».

Функционеры государственного производственного объединения «Белэнерго» готовятся к переезду в новое офисное здание в центре Минска. Комитет госконтроля уже заинтересовался его сметой на 9 миллионов долларов. Мол, как модернизировать теплосети – то дефицит средств.

2019 год может быть таким же богатым на коррупционные скандалы в области энергетики, как и 2018-й. В прошлом году в результате проверок или в отставку, или в СИЗО были отправлены министр энергетики, директор «Белэнерго» и ряд других начальников.

Начал расследования о бесхозяйственности и кумовстве в энергетике полтора года назад – именно наш телеканал. После ряда программ некоторые упомянутые в них руководители воинственно взялись за очищение своей репутации через суды.

Между тем, выявились другие схемы выкачивания денег из «Белэнерго» через цепочки частных фирм, которым придали фактически статус монополий.

В рамках расследования деятельности фирм-призраков, что в итоге сказывается на жировках белорусов, мы пришли за ответами в рабочие кабинеты директора компании «Белкотелочистка» и собственно гендиректора «Белэнерго».

Что они ответили на неудобные вопросы и как «отмываются» деньги в энергетике – смотрите в расследовании на «Белсате».


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