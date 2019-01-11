Болтон: США не признают инаугурацию диктатуры Мадуро 11.01.2019, 8:05

Николас Мадуро

Фото: Reuters

Советник по национальной безопасности США назвал правителя Венесуэлы нелегитимным.

США не признают инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и продолжат усиливать давление на власти страны.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон, сообщает nv.ua.

"США не признают нелегитимную инаугурацию диктатуры Мадуро. Мы продолжим усиливать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическую Национальную ассамблею и призывать к демократии и свободе в Венесуэле", - написал Болтон на своей странице в Twitter.

The US will not recognize the Maduro dictatorship’s illegitimate inauguration. We will continue to increase pressure on the corrupt regime, support the democratic National Assembly, and call for democracy and freedom in Venezuela. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 10 января 2019 г.

В четверг, 10 января, началась вторая каденция президента Венесуэлы Николаса Мадуро, несмотря на непризнание результатов выборов мировым сообществом.

Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозиционным большинством, объявила вторую каденцию президента Николаса Мадуро нелегитимной. Евросоюз выразил сожаление в связи со вступлением Мадуро в должность президента Венесуэлы.

Напомним, что Венесуэла охвачена экономическим и политическим кризисом с 2010 года. Из страны уже выехали миллионы людей. Кризис и как следствие высокая инфляция стали причиной постоянного дефицита продовольствия и медикаментов.