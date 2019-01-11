Foreign Policy: Беларусь сняла ограничения на число дипломатов США в Минске 2 11.01.2019, 9:16

Госдепартамент США отказался комментировать ситуацию.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске, сообщает американский журнал Foreign Policy.

По данным двух источников Foreign Policy в дипломатических кругах США, об этом Владимир Макей сказал в телефонном разговоре помощнику госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэссу Митчеллу в четверг, 10 января.

С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10, сообщает американское издание.

По данным издания, посольство США в стране такого размера, как Беларусь, обычно насчитывает около 30 дипломатов, не считая местных сотрудников.

Госдепартамент США отказался комментировать ситуацию изданию, сославшись на продолжающийся «шатдаун» — отсутствие принятого бюджета для финансирования госаппарата.