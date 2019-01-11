Экономист: Ценные работники в Беларуси будут в дефиците 4 11.01.2019, 10:08

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Ситуацию на рынке труда в нашей стране сравнили с показателями в ЕС.

Сколько белорусов ходят на различные обучающие курсы и программы, посчитать сложно. По статистике программы повышения квалификации посещают в среднем 9,6% работников, пишет zautra.by.

В Евросоюзе считается, что для устойчивого развития дополнительное образование должно в среднем охватывать около 15% взрослого населения. Достичь такого показателя в ЕС стремятся к 2020 году, отмечает глава представительства Немецкой ассоциация народных университетов в Беларуси DVV International Галина Веремейчик. Пока же общеевропейский показатель находится на уровне 10%.

— Поскольку у нас нет сопоставимых данных, мы не можем сказать, пришла ли Беларусь к такому объему и готова ли она сделать это в ближайшем будущем. Однако в последнее время появляется все больше новых инициатив. Это показывает, что спрос на образовательные и развивающие программы, особенно на краткосрочные и в крупных городах наметился, — говорит Галина Веремейчик.

Эксперт связывает это с тем, что среди поколения экономически активных сейчас много людей с высшим образованием, имеющих относительно неплохие доходы, желающих инвестировать в себя. Смена поколения демонстрирует новый тренд –люди (в первую очередь, горожане с высшим образованием) становятся все более заинтересованы в освоении новых умений и повышении общего развития. Особенно это заметно среди тех, кто старше 40-45 лет.

Когда компании будут гоняться за работниками?

Многие работодатели понимают, что без обучения персонала развиваться достаточно сложно. Компании станут активнее обучать сотрудников, если получат более широкие гарантии, что работники не уйдут к конкурентам сразу после прохождения курсов.

— Для нанимателей важны более надежные и долгосрочные контракты с работниками и возможность заключить контракт так, что если работник увольняется в течение 3-5 лет после обучения, то он должен вернуть часть потраченных на это расходов, — говорит экономист Белорусского экономического образовательно-исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова.

Такой же важной экономист называет возможность относить средства, потраченные на обучение персонала, к расходам, не облагаемым налогом или получать налоговые льготы.

В ближайшее время компаниям, хотят они того или нет, придется помогать работникам в переобучении и повышении квалификации. Без этого найти хороших сотрудников будет все сложнее. Причиной тому демографическая ситуация, развитие новых секторов экономики и вымирание устаревающих, а также повышение пенсионного возраста.

— Молодежи на рынок труда прибывает все меньше, а работники старшего поколения остаются на нем все дольше. Ценные сотрудники будут в дефиците. Когда компаниям станет непросто найти сотрудника с необходимыми навыками, рынок сам по себе простимулирует их заниматься повышением квалификации работников, — отмечает Катерина Борнукова.

Среди взрослых тоже есть отличники и «троечники»

Чтобы не оказаться на обочине рынка труда и повысить шансы на достойную зарплату, высшего образования, полученного десятилетия назад, недостаточно. Участь современных работников – постоянное совершенствование.

В зависимости от заинтересованности к дополнительному образованию Галина Веремейчик выделяет несколько групп.

Первая из них – люди с достаточно высоким образовательным уровнем и относительно высокими доходами.

— Они привыкли учиться и понимают пользу образования, — говорит глава представительства DVV International.

Такие работники пользуются возможностью получить новые знания – с помощью курсов повышения профессиональной квалификации и программ развития личности.

Вторая группа – пассивная. Это люди, готовые пройти курсы, но только если их направляет работодатель. Сами же они не проявляют инициативы. Как правило, в дополнительном образовании они видят прагматичную ценность для своей карьеры.

Третья группа – те, у кого отношения с образованием складываются не лучшим образом. В эту категорию попадают люди, имеющие более низкий образовательный уровень и невысокий социальный статус.

— Именно на эту категорию людей в развитых странах чаще всего направлены специальные поощрительные меры, чтобы стимулировать их участие в образовательном процессе на протяжении всей жизни. Их активность решает несколько задач. С одной стороны, улучшает их положение на рынке труда, способствует тому, чтобы они занимали более активную позицию в обществе. С другой – минимизирует сложные и рисковые социальные проявления, — подчеркивает Галина Веремейчик.

Как образование экономит деньги на здравоохранение

Государству выгодно стимулировать граждан проходить обучающие курсы: профессиональные, культурные или общеразвивающие. Инвестиции в традиционное и дополнительное образование не только дают прямой экономический эффект. Они приводят к экономии бюджетных средств в разных сферах.

К примеру, зарубежные исследования показывают прямую связь между уровнем здоровья и уровнем образования: более образованные люди лучше следят за своим здоровьем.

— Это одна из непрямых выгод от популярности образования – чем здоровее люди, тем меньше средств тратит государство на содержание системы здравоохранения и социальных служб, — говорит Галина Веремейчик.

Есть несколько методов, способных повысить активность второй и третьей группы граждан, стимулировать их вкладывать силы и время в свое развитие и образование. Иногда достаточно позитивной пропаганды дополнительного образования, которая бы сделала его нормой в общественном сознании.

— Но в регионах, например, сложно учиться, потому что там немного возможностей. И уже этот вопрос можно решать при участии местных органов власти. Сейчас они отвечают только за обучение в школах. Если по примеру многих европейских стран включить в их сферу ответственности вопросы организации неформального и формального образования для взрослых, то, с одной стороны, были бы созданы дополнительные возможности для участия взрослых в обучении даже в самых удаленных районах, с другой — повысилась бы эффективность использования имеющихся на местах ресурсов. Ведь минимальная инфраструктура есть везде, — отмечает эксперт.

Второй путь предусматривает развитие специальной государственной образовательной политики. Это проведение программ дополнительного образования, налоговые вычеты, соразмерные тем расходам, которые человек потратил на дополнительное обучение.

— Есть такой инструмент, как учебные счета или образовательная премия. Например, в Германии за каждым гражданином, который работает не менее 15 часов в неделю или находится в отпуске по уходу за ребенком, если его суммарный доход не превышает определенной суммы, закреплено право на получение до 500 евро в год. Они идут на оплату 50% стоимости обучения по программам дополнительного образования. Человек не получает деньги на руки, но эти средства идут учреждению, в котором он учится, — рассказывает Галина Веремейчик.

Такой подход дает доступ к обучающим курсам гражданам с невысоким уровнем доходов. Но кроме этого он помогает повысить эффективность организаций, которые проводят обучение взрослых за счет того, что пользователь голосует ногами. Ведь учреждения и центры образования финансируются в зависимости от их эффективности и востребованности.