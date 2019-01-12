Фильм о Донбассе получил кинонаграду в США 12.01.2019, 9:49

1,416

Кадр из фильма «Отдаленный лай собак»

«Отдаленный лай собак» снимался в селе Гнутово Донецкой области в 2015-2017 годах.

Документальный фильм датского режиссера Симона Лерега Вильмонта о событиях на территории украинского Донбасса под названием "Отдаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs), получил награду от американской кинопремии Cinema Eye Honors в Нью-Йорке.

Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

"Отдаленный лай собак" снимался в селе Гнутово Донецкой области в 2015-2017 годах. Этот населенный пункт расположен рядом с Мариуполем и находится под контролем Украины. Однако он нередко попадает под обстрелы, так как неподалеку проходит линия фронта. Режиссером картины стал датский режиссер Саймон Леренг Вилмонт, а сам фильм был снят в копродукции Дании, Швеции и Финляндии. События ленты разворачиваются вблизи линии фронта на Донбассе. 10-летний мальчик Олег живет со своей бабушкой в Гнутово Донецкой области. Они не захотели покидать родной дом и почувствовали на себе весь ужас войны.

В сообщении сказано, что фильм получил награду в одной из номинаций кинопремии.

Также с победой поздравил весь актерский состав и съемочную группу режиссер картины Симон Леренґ Вильмонт в Facebook.

В первую очередь он отметил исполнителей главных ролей в фильме.

"Отдаленный лай собак" выиграл награду на Cinema Eye Honors. Олег и Александра, вы - суперзвезды! ", - написал он.

Как известно, фильм уже получил 25 наград в мире и был номинантом на лучшую ленту Европейской киноакадемии.

Cinema Eye Honors – кинопремия, отмечающая достижения в области документального кино. Награду дают за режиссерскую работу, продакшн, производство, кинематографию и монтаж.

Награды вручаются каждый январь в Нью-Йорке.

Номинации на награды определяются голосованием ведущих специалистов кинофестиваля, а победителей выбирают приглашенные члены жюри из более чем 500 экспертов в области документального кино.

Cinema Eye также представляет приз зрительских симпатий, где голосование открыто для публики.

18 декабря сообщалось, что документальный фильм под названием "Отдаленный лай собак" о 10-летнем мальчике, который с бабушкой живет неподалеку от зоны боевых действий на Донбассе, вошел в шорт-лист американской кинопремии "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм".