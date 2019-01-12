Александр Глеб продолжит карьеру в БАТЭ 6 12.01.2019, 11:00

Александр Глеб

Александр Глеб подписал новое трудовое соглашение с ФК БАТЭ.

Такая информация размещена на сайте футбольного клуба. Для него это будет уже 21-й сезон в профессиональной карьере, стартовавшей в 1999 году в рядах борисовчан.

Позже Александр Глеб играл в том числе за немецкий "Штутгарт", английский "Арсенал", испанскую "Барселону", завоевывал топ-трофеи. В минувшем году провел в рядах БАТЭ 27 встреч, благодаря чему стал лидером Клуба Сергея Алейникова - белорусским игроком с наибольшим количеством официальных поединков на высшем уровне.

В активе игрока в форме БАТЭ - 119 матчей (8 голов + 18 результативных передач) и шесть чемпионств.

В сезоне-2019 Александр Глеб планирует носить майку с 13-м номером.