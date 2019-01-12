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Следствие по «делу» пленных украинских моряков продлили до лета

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  • 12.01.2019, 12:42
Фото: Reuters

Срок следствия продлен до 25 мая.

Предварительное следствие в отношении 24 военнопленных украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе, продлено до 25 мая.

Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Николая Полозова.

"Срок следствия продлен до 25 мая, при этом продлить срок ареста следствие просит до конца апреля", - сообщает СМИ, цитируя Полозова. 

По словам адвоката, дальнейшее продление срока следствия по делу будет зависеть от интенсивности следственных действий.

"Сколько будет длиться следствие, я не могу знать, это зависит от объема следственных действий, а нас следователи не посвящают в свои планы", - добавил он.


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