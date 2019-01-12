Приготовить настоящий оливье стоит около $300 2 12.01.2019, 17:19

Салат необычайно нежного вкуса был главной фишкой заведения француза Люсьена Оливье.

То, что мы называем салатом оливье, на самом деле стоит именовать как угодно, но только не оливье. Потому что из тех ингредиентов, которые будут нарезаны 31 декабря, в классический рецепт входят только огурцы, пишет bigpicture.ru.

Знаменитое блюдо в 1860-е годы создал владелец московского ресторана «Эрмитаж» француз Люсьен Оливье. Салат необычайно нежного вкуса был главной фишкой заведения, ради него многие и приходили. Секретный рецепт Оливье унес с собой в могилу. Приблизительно восстановить его удалось в начале XX века по памяти одного из завсегдатаев «Эрмитажа»

Итак, оригинальный состав салата оливье:

— мясо двух отварных рябчиков;

— один отварной телячий язык;

— около 100 граммов черной паюсной икры;

— 200 граммов свежего салата;

— 25 отварных раков или один омар;

— полбанки очень мелких маринованных огурчиков (пикули);

— полбанки сои кабуль (некая производимая тогда паста из сои);

— два накрошенных свежих огурца;

— 100 граммов каперсов (колючая овощная культура, у которой маринуют цветочные почки);

— мелко нарубленные пять яиц, сваренные вкрутую.

В качестве заправки использовался соус провансаль, приготовленный на французском уксусе, двух свежих яичных желтках и фунте оливкового масла.

Журналисты посчитали, что такой набор продуктов стоит около $300.