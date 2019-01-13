Белорусские активисты объединились для борьбы с вредными заводами

Белорусские активисты объединились для борьбы с вредными заводами1
- 13.01.2019, 11:18
Планам властей будут противостоять семь организаций.
Представители семи гражданских экологических инициатив из разных городов Беларуси теперь будут координировать свои действия, сообщает телеграм-канал «Баста».
Решение об этом приняли на встрече, которая прошла 12 января в столице. Активисты из Бреста, Светлогорска, Могилева, Молодечно, Минска, Новополоцка теперь вместе будут противостоять планам властей по незаконному строительству и запуску вредных производств.
Представители инициативных групп обменялись опытом противостояния с чиновниками, проведения акций протеста и договорились о взаимопомощи.