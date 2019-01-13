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Белорусские активисты объединились для борьбы с вредными заводами

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  • 13.01.2019, 11:18

Планам властей будут противостоять семь организаций.

Представители семи гражданских экологических инициатив из разных городов Беларуси теперь будут координировать свои действия, сообщает телеграм-канал «Баста».

Решение об этом приняли на встрече, которая прошла 12 января в столице. Активисты из Бреста, Светлогорска, Могилева, Молодечно, Минска, Новополоцка теперь вместе будут противостоять планам властей по незаконному строительству и запуску вредных производств.

Представители инициативных групп обменялись опытом противостояния с чиновниками, проведения акций протеста и договорились о взаимопомощи.


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