Суд вернул Золотову его иск к Навальному из-за ошибок 2 13.01.2019, 15:41

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Виктор Золотов

Фото: ТАСС

Глава Росгвардии подал иск против российского оппозиционера в декабре.

Люблинский суд Москвы вернул иск о защите чести и достоинства, поданный главой Росгвардии Виктором Золотовым против оппозиционера Алексея Навального. Золотов не стал устранять ошибки в оформлении иска, передает ВВС.

Глава Росгвардии подал иск против Навального в декабре. Поводом стало расследование основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) под названием "Картошечка Росгвардии" о поставках ведомству продуктов.

17 декабря стало известно, что суд оставил иск без движения, потому что он был неправильно оформлен. Стороне Золотова дали время до девятого января на устранение ошибок.

Однако документов об устранении недостатков в суд так и не поступило, поэтому иск был возвращен истцу.

Навальный против Золотова

В расследовании, опубликованном ФБК в августе, утверждалось, что находящийся в Крыму мясокомбинат "Дружба народов", по распоряжению премьера РФ Дмитрия Медведева наделенный правом монопольных поставок для Росгвардии, продает ей капусту, картошку, лук и замороженное мясо по ценам в несколько раз выше рыночных.

11 сентября глава Росгвардии, экс-начальник охраны президента Золотов записал видеообращение, в котором отверг обвинения Навального и заявил, что если политик еще раз позволит "оскорбительный или клеветнический тон" в его адрес, то он "вытрет" о него ноги и "устроит шоу с показом для всего личного состава Росгвардии".

Кроме того, Золотов вызвал Навального на дуэль, пообещав сделать из него "сочную отбивную".

Навальный, с августа отбывавший несколько административных арестов подряд, ответил Золотову только 18 октября. Он заявил, что принимает вызов, и предложил главе Росгвардии встретиться на дебатах в прямом эфире федерального телевидения. Золотов на это ответил, что приглашал оппозиционера "на другое".

11 декабря Золотов подал в суд иск, где потребовал опровергнуть заявления о коррупции и взыскать с Навального миллион рублей, которые глава ведомства через адвоката обещал потратить на благотворительность.

Незадолго до этого издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по запросу ФСБ РФ возбудила дело о нарушении законодательства при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом "Дружба народов".

"Очень смешно. Вчера ФСБ подтвердила выводы нашего расследования и назвала контракт Росгвардии на закупку продовольствия "коррупционноемким". А сегодня глава Росгвардии Золотов подает на меня в суд. Что же на ФСБ не подал? Ну ок, я все это и в суде скажу", - отреагировал тогда Навальный в "Твиттере".

После публикации РБК в главной военной прокуратуре сообщили, что проводят проверку соблюдения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов для подразделений Росгвардии.