Крупная форекс-компания покинула Беларусь через два месяца после ребрендинга 1 13.01.2019, 21:31

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Компания «Форекс Оптимум» объявила о прекращении деятельности на внебиржевом рынке Форекс в Беларуси.

Соответствующее объявление размещено на сайте компании.

«ООО „Форекс Оптимум“ просит Вас закрыть все открытые позиции в срок по 16 января 2019 года до 23:59 (включительно), в связи с принятием решения о прекращении деятельности форекс-компании. Все обязательства перед клиентами будут выполнены в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и внутренними нормативными документами компании», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что «Форекс Оптимум» появился в Беларуси в ноябре 2018 года после смены собственника в «ТелетрейдБел». Незадолго до этого в России объявили в розыск владельца биржи TeleTrade. Нацбанк включил компанию «ТелетрейдБел» в реестр форекс-компаний в мае 2016 года.

В конце 2018 года Центробанк России аннулировал лицензии пяти форекс-дилеров РФ, в том числе крупнейших «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб».

В ответе на запрос БелаПАН компания «Форекс Оптимум» пояснила, что приняла решение об уходе из Беларуси по нескольким причинам.

Представители компании отметили, что в Евросоюзе в начале этого года вступила в действие директива «O рынках финансовых инструментов», в связи с принятием которой возможно существенное ужесточение регулирования рынка форекс в ЕС.

Кроме того, «Форекс Оптимум» ожидает, что после отзыва лицензий у крупнейших небанковских форекс-брокеров России «деятельность форекс-компаний, не аффилированных с банками, станет невозможной на российском рынке уже в конце января 2019 года».

«Наша компания не исключает в своих прогнозах возможности введения подобных ограничительных мер и в Республике Беларусь. При этом „Форекс Оптимум“ всегда стремилась к ведению бизнеса в строгом соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении форекс-брокера.

Напомним, 4 июня 2015 года Александр Лукашенко подписал указ № 231 о регулировании рынка «Форекс». Документ был принят для «развития финансового рынка Беларуси, повышения правовой защищенности граждан — потребителей финансовых услуг и снижения риска появления на рынке компаний-мошенников и финансовых пирамид».

— По форекс-компаниям очень удачный указ у нас вышел, нами интересуются компании из многих стран, — говорил заместитель председателя правления Нацбанка Петр Маманович. — Сегодня у нас действует 10 форекс-компаний. Число их клиентов — 9235, из них более 60% — нерезиденты. Они инициировали в 2018 году 1,4 млн операций на сумму 16,9 млрд — и 60% с положительным для клиентов результатом.

Маманович отметил, что клиенты в Беларуси защищены законом, нет явных нарушений в работе компаний, все прозрачно и всегда можно проверить, «шалит ли компания».