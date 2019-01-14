Продукты питания, которые помогут расслабиться 2 14.01.2019, 12:43

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От способности к расслаблению или релаксации зависит очень многое, включая и продолжительность нашей жизни.

Эксперты назвали 5 продуктов питания, которые позволяют быстрее избавиться от стресса, сообщает healthinfo.ua.

Овощной суп. Не отказывайтесь от удовольствия полакомиться чашкой горячего супа, который эффективен не только при простуде и других инфекциях, но и в деле борьбы с хроническим стрессом. Суп успокаивает нервы, и особенно в том случае, если он не содержит мяса. Добавьте побольше овощей вроде помидоров, чеснока, тимьяна, шпината и зелёного перца.

Орехи и семечки. Превосходные источники магния, селена, цинка и витамина Е, орехи и семечки успокаивают мозг и снижают уровень стресса. Арахис и тыквенные семечки содержат особенно много магния, поэтому они исключительно полезны для здоровья.

Яйца. Насыщенны аминокислотами, ценнейшей из которых является триптофан. Именно он позволяет мозгу расслабиться. Варите яйца каждое утро и ешьте их для того, чтобы избавиться от волнений.

Бананы. Калий и магний делают бананы великолепными мышечными релаксантами, которые помогают нам успокоиться. Бананы содержат триптофан, способствующий выделению серотонина в мозг, за счет чего мы и чувствуем себя лучше.

Сельдерей. Ну а завершает наш небольшой список сельдерей, заслуженно считающийся антидотом стресса. Он позволяет справляться с самыми разными проблемами, включая и повышенный уровень стресса. Сельдерей эффективно контролирует артериальное давление, помогая расслабиться. Добавьте некоторое количество сельдерея в салаты или супы.