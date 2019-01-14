От кабинетов до площадей 2 Микола Дедок, «Экодом»

14.01.2019, 12:55

Чем стал для брестчан год борьбы против аккумуляторного завода.

С начала 2018 года в Бресте идет, пожалуй, самая продолжительная в истории Беларуси протестная акция: еженедельное «кормление голубей» на главной площади города. Несмотря на штрафы, сутки и запугивания активистов, общественная кампания против строительства аккумуляторного завода продолжается. И пока ничто не говорит о том, что люди собираются сдаваться.

Секретная стройка

Все началось 5 января 2018 года, когда общественность Бреста узнала о стройке в свободной экономической зоне «Брест» аккумуляторного завода, на котором предполагается наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Генеральным подрядчиком стройки выступила китайская ОАО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная компания».

На заводе каждый день планируется плавить более 30 тонн свинца и свинцовых сплавов, что подразумевает появление более 3 тонн отходов ежедневно.

Свинец, по классификации ВОЗ, — ядовитое вещество, которое вызывает поражения, в первую очередь, нервной системы, почек и мозга — вплоть до расстройства психики. Особенно опасен свинец для детей — их организм поглощает до 40% свинца принятого с пищей, в то время как у взрослых — в 3-4 раза меньше.

Особенность отравления свинцом — его лукавство. Он просто накапливается в костях и тканях организма, пока не достигнет определенной концентрации — и тогда вызывает отравление. Одно из самых частых последствий такого отравления у детей — свинцовая энцефалопатия мозга, летальность при которой составляет 25%.

Для взрослых же предельно допустимое количество свинца в неделю — всего 3 мг, что примерно равно 1/7 от веса гречневого зерна.

Опасный радиус от выбросов свинца составляет около 25 км, а кислотных отходов — вплоть до 150 км. Расстояние же аккумуляторного завода от Бреста — всего 4 километра. Рядом с опасным объектом находятся деревни Хабы, Щебрин, Тельмы-2. Всего в двух киломерах — река Мухавец, которая течет через Брест. От ближайших же домов и участков до завода — 700 метров.

Кроме того, в окрестностях завода находятся фермерские предприятия, сельскохозяйственные земли и предприятия по выращиванию шампиньонов.

Благодаря любознательности и любопытству общественных активистов и блогеров, вопрос стройки был поднят, и люди справедливо решили, что побеждать последствия беды лучше тогда, когда беда еще не наступила.

От кабинетов до площадей

Инициативная группа брестчан решила бить сразу по нескольким фронтам: юристы подавали иски в суды и вели переписки с госорганами, активисты распространяли информацию, добивались встреч с чиновниками, собирали подписи, привлекали к оценке ситуации экспертов в сфере экологии и строительства.

Рассказывает один из участников инициативной группы, Александр Кабанов:

— За этот год у нас сформировалась довольно серьезная инициативная группа, которая работает с документами, с обращениями, ездит на встречи с чиновниками. Два раза мы встречались с министром. Выносим это все, подаем в суды. Есть люди, которые неплохо разбираются в законодательстве, в технологиях производства. По поводу этого мы обратились и к мировым ученым, чтобы узнать, как это работает, какой вред может принести. Почему это произошло? Потому что затронуты вопросы здоровья и будущих поколений — наших детей, наших внуков. И, конечно, нас самих.

Однако известной гражданская кампания стала прежде всего благодаря еженедельным — с 25 февраля — выходом граждан на улицу с флэшмобом «Кормление голубей». В разное время на площади Ленина собиралось от 30 до 300 человек. Люди вынуждены были выбрать такую форму уличного протеста, так как в течение года брестские власти отклонили 31 заявку на проведение митинга, позволив только один — и на него собралось 2000 человек.

Активисты собрали более 37 тысяч подписей против завода и направили их в администрацию Лукашенко в феврале 2018 года. Однако правительственная комиссия не выявила нарушений в реализации проекта по строительству завода. Тогда, в мае, активисты направили в администрацию президента более 2,5 тысяч подписей за отставку чиновников Бреста, которые «игнорируют интересы жителей региона и сознательно закрывают глаза на ущерб от завода».

— Такое явление в принципе можно назвать первой в истории лукашенковской Беларуси, когда граждане вдруг перестают бояться задержаний, говорить, выступать, писать письма, и начинают противостоять всей системе, — говорит Александр Кабанов.

Активисты твердо уверены: сама стройка завода является незаконной. В канву этого мнения ложится тот факт, что в отношении одного из партнеров завода, компании Exide Technologies, в других странах уже было подано множество исков за нарушение экологического и уголовного законодательства. В сентябре же на стройке обнаружили и нарушения пожарной безопасности. Что такое пожар на вредном химическом производстве в 4 километрах от областного центра — представить нетрудно.

Скептически оценивает законность строительства и юрист Общественного объединения «Экодом» Сергей Магонов:

— В ситуации с заводом одной из предпосылок разрешения на его строительство (а также последующую эксплуатацию) является положительный вывод Государственной экологической экспертизы, которая проводится в отношении проектной документации. Предпосылкой положительного результата экспертизы есть проведение Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Обязательный этап оценки — общественное обсуждение отчета об ОВОС. И здесь мы сталкиваемся с тем, что вот это обсуждение проводилось с многочисленными нарушениями: и текстов отчета было три, которые отличались друг от друга, и сообщение печаталась в районной газете дважды, но объявленные сроки не соответствовали действительности, и оповещение подавалась к печати ненадлежащим заявителем, и к тому же — много вопросов по технологическому процессу, выбросах и других составляющих Оценки. Неточность информации и несовершенство Оценки влияет на то, будет ли вообще такого рода производство может располагаться в выбранном месте. Поэтому, трудно признать деятельность по строительству завода законной, если она осуществляется с нарушением процедуры.

Тем временем, на сайте компании АйПауэр проект подается как исключительно инновационный и полезный для Беларуси — целые разделы посвященные безвредности завода:

«…будет создано высокотехнологичное производство с использованием импортозамещающих технологий, обеспечены приток валютной выручки в страну и созданы новые рабочие места. Аналогов такого производства в Беларуси нет».

Однако судя по развитию компании, складывается впечатление, что пока завод создает рабочие места пока для милиционеров.

«Они выполняют приказ»

Беспрецедентной для Бреста стала не только самоорганизация жителей в борьбе против завода, но и репрессии, которые обрушились на активистов.

С начала года 26 противников завода были наказаны в административном порядке штрафами и сутками. Больше всего, как обычно, достается тем, кого власти считают лидерами. Блогер Александр Кабанов был осужден 4 раза, Сергей Петрухин — 5 раз. Каждый из них получил, в том числе, по пять суток ареста.

К борьбе с активистами власть подошла по-настоящему комплексно.

У предполагаемых участников протеста совершали обыски, вызывали в прокуратуру на «дачу объяснений о нарушении законодательства», увольняли. В конце концов против блогера Сергея Петрухина завели уголовное дело. В СМИ начали появляться заказные статьи о безопасности завода и «некомпетентности» его противников.

Александр Кабанов говорит, что такая реакция государства закономерна:

— Вместо того, чтобы прислушаться к людям, какие принять меры по данному факту, власть подключает милицию и следственный комитет, и различные другие органы, чтобы все-таки этот протест спустить на тормоза, напугать, надавить. Потому что по-другому не умеют. Опять же, защищают себя. Как он может отдать приказ сам себя посадить в тюрьму? Он может отдать приказ нажать на тех, кто вскрывает этот гнойный нарыв, показывает его, при этом утверждать: «это люди проплаченные Польшей, конкурентами, еще кем-то…» Это риторика обычного виновного во всем чиновника. А милиция у нас обычно не задумывается над тем, что она делает. Она выполняет приказ. Для милиционеров приказ — важнее Конституции, законов, здоровья их детей, важнее будущего.

Надеюсь, что есть все-таки люди со здравым смыслом, которые понимают, что без каких-то перемен, активной гражданской позиции будущего нет не только в стране, но в том числе у их семьи, их детей.

Коренной же причиной проблемы блогер считает саму систему, в которой слова граждан не имеют никакого веса:

— Конечно, экологическая проблема возникает не сама по себе, а исходя из политической ситуации: чиновник защищает себя. Чиновник, назначенный сверху, который избран не людьми, не подотчетен им, конечно, ему наплевать на людей, его не беспокоят их проблемы, его беспокоит отношение к нему вышестоящего начальства. И люди прекрасно это понимают. И если раньше большинство людей думало, что это данный бизнесмен, господин Лемешевский, что-то мутит-крутит, пытается обмануть органы власти, и так далее, то после того, как органам власти было донесено, что происходит, какие есть нарушения, — но не было принято никаких мер с их стороны, люди стали понимать: на самом деле вся проблема именно в наших чиновниках, у тех, кто сидит на местах, принимает решения, ставить подписи.

Победа или затишье перед бурей?

Впрочем, 15 декабря пришла новость, которую можно считать пусть промежуточной, но победой протестующих: завод направил на повторную Государственную экологическую экспертизу материалы проекта, что означает внесение в них изменений. Если эти изменения касаются увеличения выбросов, есть надежда на повторное проведение оценки воздействия на окружающую среду и новое общественное обсуждение. Однако, в настоящее время заказчик отозвал материалы с повторной госэкоэкспертизы, поскольку в проектную документацию продолжают вноситься изменения.

Борьба на этом, однако, не прекращается. 21 декабря активисты подали заявки на регистрацию инициативной группы для организации и проведения местного референдума по вопросу строительства завода. На площади Ленина в Бресте продолжается еженедельное «кормление голубей».

За целый год борьбы все отчетливее видна необходимость помощи активистам. Большой объем такой помощи и солидарности уже был оказан экологическими активистами из разных организаций. Но этого недостаточно.

— Мы подготовили и совместно с местными активистами направили в суд иск против предприятия и Брестского райисполкома о прекращении реализации проекта, пока не будет проведено повторное общественное обсуждение согласно законодательству. Суд отказал в удовлетворении этого иска, однако таким образом были установлены и зафиксированы множественные нарушения права общественности на участие в принятии этого экологически значимого решения. Для своей защиты завод привлек адвокатов из Минска, и в последующем инициировал иск к нам, тем, кто требовал прекращения реализации проекта, о возмещении понесенных расходов. Смотрится комично: реализуя миллионный проект, требуют с общественности тысячу долларов. Следует отметить, суд тоже счел заявленные требования чрезмерными и уменьшил требования почти наполовину.

В настоящее время мы подготовили иск о признании недействительными Заключения государственной экологической экспертизы, учтя отрицательный опыт Демьяна Лепесевича, аналогичный иск которого в июле отказался рассмотреть суд, несмотря на прямо прописанное в законе право на обращение в суд.. Также планируем ряд шагов на международном уровне, потому что нарушение права общественности на участие в принятия экологически значимых решений — это нарушение не только национального законодательства, но и международных обязательств Республики Беларусь, — отмечает Сергей Магонов.

Он добавляет:

— Наша деятельность не ограничивается Брестом и аккумуляторным заводом, такого рода проблем в Беларуси много.

Александр Кабанов говорит, что на сегодня наиболее актуальна финансовая помощь:

— Кроме того, что инициативная группа издает листовки, флажки (на это сейчас идет краудфандинг), все-таки довольно много штрафов получают активисты, и с этим намного тяжелее. Много неоплаченных штрафов висит до сих пор, в том числе и у меня.

Но прежде всего, говорит он, активистам нужна помощь участием:

— Это показали протесты против Декрета №3 в прошлом году. Люди добились своего не бумажками, не письмами, не здравым смыслом — а просто вышли на улицы, и все прекратилось. Там, наверху, перепугались, когда увидели, что это, как снежный ком, как лавина, начинает нарастать, и может выйти все что угодно. Хотя и тогда были штрафы, репрессии. По моему мнению, единственный вариант добиться справедливости — массовый протест, — убежден блогер.

Примеры Бреста, Солигорска, да и борьбы против декрета «о тунеядцах» подсказывают, что Александр Кабанов прав. Ведь Беларусь не такая большая страна — и то, что делается в одной ее стороне, неизбежно влияет на всех остальных.

Противостояние брестчан говорит, что отстоять свои права можно только солидарностью и совместными усилиями. Если белорусы примут такой стиль поведения за социальную привычку, возможно, в будущем бизнес и власти будут трижды думать, прежде чем принимать решения без обсуждения с общественностью.

Микола Дедок, «Экодом»