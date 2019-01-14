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Фотофакт: Сотрудники посольства РФ по-хамски паркуются в Минске

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  • 14.01.2019, 13:57
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Автомобиль с красными дипломатическими номерами был припаркован на пешеходном переходе.

13 января минчанин сфотографировал «Фольксваген» с дипломатическим номером. Автомобиль был припаркован на пешеходном переходе у перекрестка проспекта Независимости и улицы Дорошевича, пишет nn.by. Были основания предполагать, что «Фольксваген Тигуан» принадлежит посольству России.

В российском посольстве подтвердили, что машина действительно принадлежит им. Но кто ею пользуется и почему водитель нарушает правила, объяснять не стали.


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