Андрей Разин возглавил ФК «Минск» 2 14.01.2019, 15:05

Белорусский тренер заключил контракт со столичной командой на один год.

По окончанию срока контракта Александр Лухвич покинул поста главного тренера "Минска".

Александр Лухвич возглавил команду в январе 2018 году, а до этого руководил дублирующим составом "горожан" с 2015 по 2017 годы.

Лухвича на этом посту сменил Андрей Разин, который сегодня официально подписал контракт с "Минском".

Трудовое соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба клуба.

Тренерскую карьеру Андрей Разин начал в 2014 году в "Минске-2", в 2015 году тренировал юношескую команду "Минска" U-18, которая стала чемпионом страны и впервые в истории отечественного футбола получала право представлять Беларусь в Юношеской лиге УЕФА. В 2016-2018 годах входил в тренерский штаб главной команды "Минска".