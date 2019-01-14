Историк: Никаких украинских корней у Лукашенко нет 9 14.01.2019, 16:34

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Дмитрий Дрозд

Как выдумка стала геополитическим фактором.

На встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком, который является кумом Путина, Лукашенко снова вспомнил про свои «украинские корни». Лукашенко признался, что лично болеет за то, что в Украине, пишет «Салiдарнасць».

– Я и служил, много раз бывал там, да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом, – заявил Лукашенко.

«Однако ещё в 1926 году его дед Трофим Прохорович (а вовсе не Иванович) был обычным белорусским крестьянином из села Александрия...», – написал Змитер Дрозд в Фейсбуке.