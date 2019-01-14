Лукашенко - куму Путина: Сориентируйте меня в ситуации в Украине 8 14.01.2019, 14:37

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Диктатор попросил пророссийского политика рассказать о «внутренней политической кухне» Украины.

Лукашенко в Минске встретился с главой политсовета украинской партии "За життя" Виктором Медведчуком и попросил сориентировать его по ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

Лукашенко вспомнил старый миф о беженцах, которые с началом войны на Донбассе приехали в Беларусь жить и работать.

"И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Хотя тогда было непросто. Но, слава богу, все обошлось. Кто-то назад вернулся, кто-то ездит туда-сюда, а кто-то обосновался, живет и работает здесь как наши близкие, родные люди", – сообщил Лукашенко.

Медведчук, в свою очередь, напомнил, что Беларусь предоставила площадку для обсуждения урегулирования ситуации в Украине и выразил сожаления, что условия Минских соглашений не выполняются.

"Вы владеете информацией и о политике, этой внутренней политической кухне, которая сейчас разворачивается. С точки зрения нашего дальнейшего поведения – Беларуси – нам очень важна ваша информация. Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации", – добавил Лукашенко.

Виктор Медведчук считается пророссийским политиком в Украине. Его часто называют кумом Путина, потому что российский президент — крестный отец дочери Медведчука Дарьи.

В 2012 году Медведчук создал движение «Украинский выбор», которое выступало за вхождение Украины в интеграционные структуры с Россией.