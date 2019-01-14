На корпоративе Лукашенко «засветились» звезды российской эстрады 21 14.01.2019, 17:59

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Во сколько обошелся банкет у диктатора?

11 января в национальном выставочном центре «БелЭкспо» Лукашенко провел традиционный прием на старый Новый год. Среди приглашенных были министры, звезды белорусской и зарубежной эстрады, спортсмены, бизнесмены, пишет tut.by.

Здесь выступали Стас Михайлов, Николай Басков, Таисия Повалий и Тамара Гвердцители, Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Искуи Абалян-Боровская, Виктория Алешко, Алена Ланская, Анастасия Тиханович, группа «Тяни-Толкай».

Александр Солодуха был приглашен на прием четвертый раз. В прологе программы он пел с Викторией Алешко композицию «Снег кружится».

— Это был белый танец. А в концертно-танцевальной программе пел свои три бомбы: «Виноград», «Мы будем вместе» и «Здравствуй, чужая милая».

Он рассказал, что Стас Михайлов исполнил на приеме десять песен, столь же спел и Николай Басков.

— Это был супермегапраздник! — сказал Александр Солодуха.

Искуи Абалян-Боровской на мероприятии вручили почетное звание заслуженной артистки Беларуси.

Гимнастка Любовь Черкашина рассказала, что среди спортсменов на мероприятии были биатлонистка Дарья Домрачева, байдарочницы Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева.

Певец, композитор, шоумен и телеведущий Герман Титов в своей Instagram даже запостил небольшое видео с выступления Стаса Михайлова.

Среди бизнесменов на приеме был российский миллиардер Михаил Гуцериев.

Судя по фото в Instagram на приеме была глава Белорусской ассоциации гимнастики и хозяйка магазинов duty free Елена Скрипель. Она запечатлена на фото вместе с известной телеведущей Светланой Боровской и выдающимся белорусским хореографом, народным артистом Беларуси и СССР Валентином Елизарьевым.