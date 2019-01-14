ФАС РФ одобрила продажу завода General Motors в Петербурге белорусам 2 14.01.2019, 19:25

ФОто: Novostroy.su

Белорусский автопроизводитель ведет переговоры о покупке завода с 2016 года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство белорусского автопроизводителя «Юнисон» о покупке завода General Motors (GM) в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции <...> ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — указано в документе.

В октябре «Фонтанка» писала о достигнутой договоренности между General Motors и «Юнисоном» по продаже законсервированного завода в Шушарах. Тем не менее 14 января представитель пресс-службы GM заявила изданию, что сделка пока не закрыта.

General Motors объявила об уходе из России в марте 2015 года, после 20 лет присутствия на рынке. Только в локальные производственные мощности компания инвестировала более $450 млн. И решение уйти было принято, чтобы оградить GM от значительных затрат на рынке с неясной долгосрочной перспективой, объяснял президент Ден Амманн. «Юнисон» ведет переговоры о покупке завода с 2016 года.