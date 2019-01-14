Кандидат Трампа на пост генпрокурора пообещает не мешать Мюллеру 14.01.2019, 21:13

Уильям Барр

Уильям Барр скажет, что даст спецпрокурору возможность завершить расследование «российского дела».

Уильям Барр, которого президент США Дональд Трамппредлагает назначить генеральным прокурором, на слушаниях по своей кандидатуре в сенате США во вторник, 15 января, заявит о необходимости довести до конца расследование о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, сообщают РБК со ссылкой на CNBC и Bloomberg.

«Я считаю, что в интересах всех — президента, конгресса и, прежде всего, американского народа — что этот вопрос должен быть решен, предоставив специальному прокурору возможность довести свою работу до конца», — цитирует его речь телеканал.

«Если моя кандидатура будет утверждена, я не позволю политическим противоречиям (между республиканцами и демократами. — Прим.), личным заинтересованностям или любым другим соображениям оказывать влияние на это или любое другое расследование», — приводит еще одну выдержку Bloomberg. Агентство отмечает, что Барр, тем не менее, не станет гарантировать, что все материалы расследования Роберта Мюллера будут преданы огласке.

Барр подчеркнет, что президент Трамп не требовал от него дать какие-либо обязательства по расследованию «российского дела» и что он сам ему ничего не обещал.

Вопрос того, как будет проходить расследование Мюллера после смены генпрокурора, будет основным на предстоящих слушаниях, отмечает Bloomberg. Барр в своей речи несколько скажет, что Мюллеру позволят «завершить работу», но не указывает, сколько времени у него на это будет.

Опасения у демократов вызывает то, что в июне 2018 года Барр написал в Минюст письмо о том, что расследование Мюллера основано на «фатальном заблуждении», которое может нанести урон исполнительной власти в целом и президентству Трампа в частности (об этом письме в декабре писала The Wall Street Journal).

В частности, озабоченность Барра вызвало то, что Мюллер расследует просьбу Трампа к бывшему главе ФБР Джеймсу Коми прекратить расследование в адрес бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна о его контактах с Россией. Флинн покинул Белый дом, проработав всего несколько недель, после того как стало известно, что он вел телефонные переговоры с российским послом Сергеем Кисляком.

Как отмечает Reuters, кандидатуру Барра при этом поддерживает большинство сенаторов-республиканцев.