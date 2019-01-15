Лукашенко снял с должности Павла Латушко 15.01.2019, 14:00

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Павел Латушко

Послом Беларуси во Франции стал Игорь Фисенко.

Беларусь заинтересована в расширении контактов с Францией, прежде всего в экономической сфере. Об этом сегодня заявил Лукашенко, назначая Игоря Фисенко новым послом в этой стране, передает БелТА.

"Не скажу, что там высочайший уровень нашего сотрудничества, но все-таки Латушко (предыдущий посол Беларуси во Франции Павел Латушко) был там заметен. Можно так сказать. И есть даже конкретные направления в экономике. Нас интересует прежде всего экономика", - отметил диктатор.

Он поинтересовался, сможет ли добавить новый посол по этому направлению. В ответ на это министр иностранных дел Владимир Макей охарактеризовал дипломата как имеющего опыт работы за рубежом. В качестве примера были приведены успешные результаты предыдущей работы Игоря Фисенко на посту начальника главного консульского управления МИД.