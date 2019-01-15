Синоптики: В среду будет до +2°С 15.01.2019, 14:48

Прогноз погоды на три ближайших дня.

16 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах, кратковременный снег. Местами слабые туман и гололед, пишет Гидромет.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, в ночные часы в западных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, при прояснениях -11..-13°С; максимальная - в середине дня -1..-6°С, по западу 0..+2°С. Атмосферное давление будет расти.

17-18 января республика окажется под влиянием фронтальных систем, связанных с атлантическим циклоном, центр которого будет смещаться с Финского залива на Архангельскую область.

17 января временами осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от 0..+2°С по юго-западу республики до -9..-11°С по северо-востоку, максимальная - днем -1..+4°С.

18 января временами осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный, ночью местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток -4..+3°С, ночью по северу при прояснениях до -6°С.