План Мэй провалился: что будет дальше с Brexit? 15.01.2019, 23:25

Часть депутатов считает, что необходимо провести повторный референдум о выходе страны из ЕС.

План британского правительства по выходу страны из ЕС потерпел поражение в парламенте – за 73 дня до даты, когда Великоборитания должна официально покинуть Европейский союз. В поддержку предложенной премьер-министром Терезой Мэй сделки с Евросоюзом высказались 202 представителя Палаты общин, против соглашения проголосовали 432 депутата.

Парламентарии также отвергли поправку, согласно которой Британия могла в одностороннем порядке отказаться от согласованного с Брюсселем плана по границе Северной Ирландии (регион Соединённого Королевства, который покинет ЕС) и республики Ирландия, входящей в Европейский союз. Против поправки высказались 600 законодателей, за – лишь 24, пишет svoboda.org.

Прошедшее во вторник голосование стало самым крупным поражением премьера Великобритании в парламенте за последние 95 лет. Тереза Мэй, пыталась убедить депутатов (в том числе и из ее собственной консервативной партии) дать шанс соглашению, которого ее правительство добилось после многомесячных переговоров с ЕС.

Аргументы Мэй, – что провал ее плана может привести к отказу от Брекзита или к тому, что Британия выйдет из ЕС вовсе без соглашений, – явно были призваны повлиять и на тех, кто не хочет Брекзита, и тех, кто критиковал Мэй за недостаточно решительный "развод" с Евросоюзом.

Усилия Мэй не помогли. Против плана выступила не только парламентская оппозиция, но и часть ее однопартийцев. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин внес в парламент предложение рассмотреть вопрос о недоверии правительству Терезы Мэй. Обсуждение вотума недоверия пройдёт на голосовании в парламенте в среду.

Что будет происходить в ближайшее время?

– у правительство будет три дня, чтобы предложить "план Б" и попытаться получить дополнительные гарантии ЕС,

– 21 января может состояться голосование по "плану Б",

– если и он будет отвергнут, парламент может попытаться взять Брекзит под свой контроль и достичь собственного компромиссного соглашения, чтобы не допустить выхода Британии из ЕС вовсе без соглашения.

Этот вариант, по многим оценкам, будет иметь тяжелые последствия для экономики страны и привести к массовым протестам, перебоям со снабжением из-за проблем с транспортной коммуникацией с ЕС и восстановлению реальной границы с Ирландией – что является ключевой проблемой Брекзита. Сторонники "жесткого" Брекзита, впрочем, уверены, что он пройдет гораздо мягче, чем его рисуют противники.

Краткая история Брекзита

На референдуме 2016 года – неожиданно для правительства – с преимуществом менее 4 процентов победили сторонники выхода Великобритании из ЕС.

Премьер-министр Дэвид Кэмерон, выступавший против Брекзита, но инициировавший референдум в политических целях, ушел в отставку.

Правительство консерваторов возглавила Тереза Мэй, и именно она, хотя и считалась сторонником членства страны в ЕС, возглавила переговоры о выходе из Европейского союза.

Датой Брекзита было назначено 29 марта 2019 года.

Мэй провела выборы, надеясь усилить позиции в парламенте, но консерваторы потеряли голоса и вынуждены были искать поддержки юнионистов Северной Ирландии.

Летом 2018 года, после многомесячных переговоров, план выхода Британии из ЕС, наконец, был согласован с Брюсселем.

План, однако, вызвал раскол в правительстве Мэй. Его покинули несколько министров, включая Бориса Джонсона, самую видную фигуру кампании за Брекзит.

В конце года парламент, требовавший "осмысленного", а не формального обсуждения плана Мэй, был столь очевидно настроен против него, что премьер перенесла голосование и попыталась получить дополнительные гарантии от ЕС.

В консервативной партии прошло голосование о недоверии Мэй. Она победила, но ее преимущество было невелико.

Почему оказалось так трудно выйти из ЕС

Свободная торговля в рамках Европейского союза подразумевала свободу перемещения трудовой силы и синхронизацию британских законов с европейскими. Кампания за Брекзит велась как возвращение стране контроля над иммиграцией и возможности принимать законы без оглядки на ЕС.

Ключевой проблемой Брекзита оказалась граница между Ирландией, государством – членом ЕС, и Северной Ирландией, частью Соединенного Королевства, – единственная сухопутная граница Британии с ЕС.

Прозрачность этой границы была одним из факторов примирения многолетнего кровопролитного конфликта в Ольстере, поэтому Британия и ЕС стремились сохранить ее в нынешнем незаметном виде. Однако задача оказалась почти нерешаемой: если сохранить свободу перемещения товаров, Северная Ирландия де-факто останется в едином торговом и таможенном пространстве ЕС и – либо следом за ней там останется остальная Великобритания, либо нужно будет вводить барьеры между Северной Ирландией и отделенной от нее морем остальной частью Соединенного Королевства. Последний вариант вызвал крайнее недовольство ирландских юнионистов и других политических сил, которые сочли это разрушением цельности страны.

Правительство Мэй после долгих переговоров с ЕС пришло к сложному компромиссу, который формально объявлялся Брекзитом, но сохранял, по крайней мере временно, многие общие с ЕС правила, касающиеся торговли, миграции и судебной системы – и это позволяло сохранить прозрачную границу с Ирландией до появления неких новых соглашений или неких новых технологий контроля над перемещением товаров. Когда детали соглашения стали известны, Мэй оказалась под огнем критики со всех сторон.

Сторонники более жесткого Брекзита заявили, что этот вариант хуже, чем сохранение членства в ЕС, поскольку Британия согласится подчиняться европейским законам, на принятие которых более не сможет влиять. Мэй заверяла, что все эти соглашения временны, но не убедила даже многих однопартийцев. Кроме того, они опасаются, что временные соглашения по ирландской границе с ЕС невозможно будет расторгнуть в одностороннем порядке, и Британия окажется в ловушке.

Противники Брекзита ведут кампанию за новый референдум, заявляя, что теперь народ должен высказаться по конкретному варианту выхода из ЕС, предложенному Мэй. Идея, которую политическая элита первоначально отвергала, сейчас находит все более широкую поддержку.