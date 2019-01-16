Кофе – это фрукт: шесть удивительных фактов об утреннем напитке 4 16.01.2019, 8:59

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Даже те, кто каждый день начинает с кофе, знают о нем далеко не все.

Кофе является одним из самых излюбленных напитков многих. Энергия, получаемая за счет кофеина, приятный аромат и вкус кофе становятся причиной, по которой множество людей не в состоянии отказать себе по крайней мере в одной чашке кофе в течение длинного рабочего дня.

Согласно легенде кофе открыл некий эфиопский пастух, который заметил, что козы, полакомившись ягодами кофе, начинают вести себя иначе. Это произошло в далеком 1500 году. году. Немного позже монахи придумали способ приготовления из кофе напитков, позволявших им всю ночь бодрствовать и предаваться молитвам. В наши дни культура повседневного потребления кофе достигла небывалого размаха. Кофе продается в автоматах , расположенных в легко доступных местах – в кафе и публичных учреждениях. Насладиться кофе приглашают бары, где кофе приготовит для вас профессиональный бариста. Каждый новый день мы начинаем с чашки ароматного напитка, приготовленного дома.

С кофе связаны всевозможные ассоциации и мифы. Одни говорят, что кофе полезен, другие утверждают, что он наносит вред здоровью. Кто-то считает, что кофе дает бодрость, кто-то заявляет, что он отнимает энергию. Для некоторых потребление кофе – это особый ритуал, для других же – пустая трата времени и денег. Определенно, вы слышали немало поговорок об этом напитке, но действительно ли вы знаете о нем все? Сайт 1188.lv знакомит с 6 фактами о кофе, о которых вы ранее не слышали.

Кофе как бодрящая пища

Кажется, прошлое начинает возвращаться: на полках магазинов появляются различные содержащие кофе батончики, благодаря которым кофеин принимается организмом в виде пищи, а не напитка. Подобное явление наблюдалось и в прошлом, когда африканские племена готовили кофейные зерна вместе с животным жиром, а затем скатывали из полученной массы “энергетические шарики”, которые употребляли в ищу.

Самый дорогой кофе – продукт переваривания плодов мусангами

Самый дорогой кофе в мире – сорт Kopi Luwak. Его высокая стоимость связана с процессом производства бобов. Один из циклов производства – поедание и переваривание бобов мусангами (малайскими пальмовыми куницами). Полученные в результате переваривания бобы моют и высушивают. Стоимость этих бобов? До 500 евро за 400 граммов!

Какое количество кофе чрезмерно?

Считается, что для человека весом в 70 кг фатальная доза кофе составляет 17 литров в день. Такое количество может привести к летальному исходу. Несмотря на то, что организм каждого человека уникален и, возможно, для кого-то такое количество кофе не стало бы критическим, советуем не экспериментировать и придерживаться обычной дозы – чашка кофе утром, в обед и вечером!

Кофе – второй по популярности напиток в мире!

Да, вы правильно поняли – кофе действительно занимает второе место после воды среди наиболее часто потребляемых напитков! Его стоимость в мире исчисляется более 100 миллиардами долларов США.

Как кофе помогло спортсменам принять участие в Олимпийских игр 1932 года

В 30-е годы Бразилия не могла позволить себе отправить своих спортсменов для участия в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Поэтому было решено одним выстрелом убить двух зайцев – посадить спортсменов в корабль, который должен был доставить кофейные зерна. Таким образом спортсмены добрались в пункт назначения, а страна была избавлена от лишних расходов.

Кофе – это фрукт?

Кофе – это растение в виде кустарника, на котором произрастают ягоды. Внутри ягод находятся семена – кофейные бобы. Согласно определению, кофе – это действительно фрукт!