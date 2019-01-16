Подвиг Яна Палаха
- 16.01.2019, 9:19
50 лет назад студент Карлова университета вышел на площадь в центре Праги.
50 лет назад чешский студент Ян Палах ценой собственной жизни на долгие годы привлек внимание к насильственному подавлению «пражской весны». 16 января 1969 он сжег себя в знак протеста против оккупации Чехословакии в августе 1968 года, пишет svaboda.org.
16 января 1969 года студент философского факультета Карлова университета в Праге Ян Палах вышел на Вацлавскую площадь в центре столицы тогдашней Чехословакии, подошел к почтовому ящику и бросил туда несколько писем, потом поднялся выше, к Национальному музею, облил себя бензином и поджег.
Все произошло молниеносно, живая фигура превратилась в живую факел, Ян Палах еще сумел пробежать несколько метров и затем упал. Через несколько дней, 19 января от ожогов Ян Палах умер.
В одном из присланных писем Ян написал, что после оккупации страны войсками Варшавского договора его народ «оказался на краю безнадежности», поэтому он решил таким способом разбудить соотечественников.
Еще в одной оставленной записке он высказал требования: отменить цензуру и распространение лжи, а также, зная методы коммунистической Службы государственной безопасности, отметил, что действовал сознательно и продуманно.
По воспоминаниям медсестры Лианы Ганусовой, которая ухаживала за Палахом в ожоговом отделении больницы, студент оставался до самой смерти в сознании и интересовался реакцией общественности.
«Реакция была огромной не только в Чехословакии, но и за рубежом. О Палахе говорил, например, Папа Римский и ряд других мировых политиков», - подтверждает историк из чешского Института изучения преступлений тоталитаризма Петр Блажек.
Похороны Яна Палаха вылились в масштабную протестную демонстрацию в поддержку свободы и демократии, на которую не побоялись прийти тысячи людей, его имя стало символом противостояния подвластному Москве коммунистическому режиму.
Служба госбезопасности сразу после смерти Палаха начала распространять листовки, в которых пыталась дискредитировать его, рассказал Петр Блажек.
«Они начали распространять дезинформацию на открытках, их разбрасывали якобы неизвестные лица, но это были работники Службы безопасности, которые сотрудничали с советскими органами, - рассказывает историк. - Сегодня мы уже знаем, что советское руководство высказывало свою неудовлетворенность работой Коммунистической партии Чехословакии. В течении нескольких дней после самосожжения Яна Палаха они требовали положить конец уличным беспорядкам. Но реально чехословацкая Служба безопасности начала расследовать дело Яна Палаха только в первую годовщину самосожжения, когда люди стихийно начали вспоминать студента, приходить на его могилу».
Служба государственной безопасности коммунистической Чехословакии завела специальное дело под названием «Могила», добиваясь перевозки праха Яна Палаха из Праги в его родной городок Вшетаты неподалеку Праги. Осенью 1973-го режим своего добился.
Все изменил 1989 год. В январе, в день 20-летия самосожжения Яна Палаха, на митинге его памяти в Праге выступил Вацлав Гавел - и был снова арестован коммунистическими властями. Причина - цветы, которые Гавел пытался положить на место самосожжения Палаха. Но традиция, начатая одним великим чехом в память о другом, живет и сейчас.
Ежегодно в январе в Чехии проводится Неделя памяти Яна Палаха, ежегодно на место самосожжения пражского студента несут цветы.