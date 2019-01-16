Подвиг Яна Палаха 16.01.2019, 9:19

50 лет назад студент Карлова университета вышел на площадь в центре Праги.

50 лет назад чешский студент Ян Палах ценой собственной жизни на долгие годы привлек внимание к насильственному подавлению «пражской весны». 16 января 1969 он сжег себя в знак протеста против оккупации Чехословакии в августе 1968 года, пишет svaboda.org.

16 января 1969 года студент философского факультета Карлова университета в Праге Ян Палах вышел на Вацлавскую площадь в центре столицы тогдашней Чехословакии, подошел к почтовому ящику и бросил туда несколько писем, потом поднялся выше, к Национальному музею, облил себя бензином и поджег.

Кадр з мастацкага фільма чэскага рэжысэра Робэрта Седлачка «Як Палах». Фільм зьняты паводле рэальных падзеяў

Все произошло молниеносно, живая фигура превратилась в живую факел, Ян Палах еще сумел пробежать несколько метров и затем упал. Через несколько дней, 19 января от ожогов Ян Палах умер.

В одном из присланных писем Ян написал, что после оккупации страны войсками Варшавского договора его народ «оказался на краю безнадежности», поэтому он решил таким способом разбудить соотечественников.

Еще в одной оставленной записке он высказал требования: отменить цензуру и распространение лжи, а также, зная методы коммунистической Службы государственной безопасности, отметил, что действовал сознательно и продуманно.

По воспоминаниям медсестры Лианы Ганусовой, которая ухаживала за Палахом в ожоговом отделении больницы, студент оставался до самой смерти в сознании и интересовался реакцией общественности.

«Реакция была огромной не только в Чехословакии, но и за рубежом. О Палахе говорил, например, Папа Римский и ряд других мировых политиков», - подтверждает историк из чешского Института изучения преступлений тоталитаризма Петр Блажек.

Похороны Яна Палаха вылились в масштабную протестную демонстрацию в поддержку свободы и демократии, на которую не побоялись прийти тысячи людей, его имя стало символом противостояния подвластному Москве коммунистическому режиму.

Служба госбезопасности сразу после смерти Палаха начала распространять листовки, в которых пыталась дискредитировать его, рассказал Петр Блажек.

«Они начали распространять дезинформацию на открытках, их разбрасывали якобы неизвестные лица, но это были работники Службы безопасности, которые сотрудничали с советскими органами, - рассказывает историк. - Сегодня мы уже знаем, что советское руководство высказывало свою неудовлетворенность работой Коммунистической партии Чехословакии. В течении нескольких дней после самосожжения Яна Палаха они требовали положить конец уличным беспорядкам. Но реально чехословацкая Служба безопасности начала расследовать дело Яна Палаха только в первую годовщину самосожжения, когда люди стихийно начали вспоминать студента, приходить на его могилу».

Вуліца ў гарадку Вшэтаты, на якой жыў Ян Палах

Служба государственной безопасности коммунистической Чехословакии завела специальное дело под названием «Могила», добиваясь перевозки праха Яна Палаха из Праги в его родной городок Вшетаты неподалеку Праги. Осенью 1973-го режим своего добился.

Все изменил 1989 год. В январе, в день 20-летия самосожжения Яна Палаха, на митинге его памяти в Праге выступил Вацлав Гавел - и был снова арестован коммунистическими властями. Причина - цветы, которые Гавел пытался положить на место самосожжения Палаха. Но традиция, начатая одним великим чехом в память о другом, живет и сейчас.

Прэзыдэнт Чэхаславаччыны Вацлаў Гавэл адкрывае ў 1999 годзе бюст Яна Палаха

Ежегодно в январе в Чехии проводится Неделя памяти Яна Палаха, ежегодно на место самосожжения пражского студента несут цветы.