Reuters: Манафорт хвастался, что может назначать нужных ему людей в Белый дом 16.01.2019, 11:02

Пол Манафорт

Фото: AP

В США продолжается суд над скандальным политтехнологом.

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа, политтехнолог Пол Манафорт в 2017 году заявлял, что через посредников может назначать нужных ему людей в Белый дом, пишет «Новое время».

Об этом говорится в показаниях одного из свидетелей на процессе против Манафорта, сообщает Reuters.

По данным следствия, о подобной возможности Манафорт рассказал экс-партнеру по бизнесу Ричарду Гейтсу в январе 2017 года.

Минюст США и спецпрокурор Мюллер обвиняют Пола Манафорта в нарушении условий сделки со следствием. Так, по данным ФБР, Манафорт лгал о том, что с августа 2016 года, когда он покинул пост главы предвыборного штаба Трампа, у него не было контактов с Белым домом. Слова Манафорта о возможности проводить людей в американскую администрацию опровергают эти показания.

Также Манафорт солгал о контактах со своим деловым партнером Константином Килимником. Его ФБР подозревает в связях с российской разведкой. Установить это удалось благодаря ошибке адвокатов Манафорта при подготовке судебных документов. Они загрузили в базу данных суда неотредактированные файлы, из которых следовало, что Манафорт делился с Килимником данными опросов, связанных с президентской кампанией Трампа.