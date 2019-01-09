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Манафорт делился данными штаба Трампа с российским партнером

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  • 9.01.2019, 11:00
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Эта конфиденциальная информация были передана прокуратурой адвокатам политтехнолога.

Бывший помощник Дональда Трампа Пол Манафорт поделился данными опросов общественного мнения, которые проводил избирательный штаб республиканского кандидата в президенты в 2016 году, с деловым партнером, имевшим связи с российской разведкой. Имя партнера — Константин Килимник, сообщает «Радио Свобода».

Манафорт много лет работал с ним в Киеве, оказывая консалтинговые услуги «Партии регионов» бывшего президента Януковича.

Эта конфиденциальная информация были передана прокуратурой защитникам Манафорта и содержалась в документе, который адвокаты представили суду. По технической ошибке закрытые сведения не были вымараны и стали предметом гласности. Эти данные стали поводом для новых вопросов о контактах и возможном сотрудничестве между людьми из окружения кандидата в президенты Трампа и представителями Кремля.

Также стало известно, что Манафорт «многократно» обсуждал с Килимником «мирный план урегулирования конфликта в Украине». Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование предполагаемого сговора между Трампом и Кремлем, выясняет, среди прочего, пыталась ли Москва склонить Трампа к посредничеству между Россией и Украиной.

Пол Манафорт возглавлял избирательный штаб Трампа с конца весны до конца лета 2016 года. Роберт Мюллер намерен привлечь его к ответственности за дачу ложных показаний следствию и за сокрытие доходов, полученных от лоббистской деятельности. Манафорт отрицает свою вину.


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