Роналду завоевал первый трофей в составе «Ювентуса» 16.01.2019, 23:15

«Ювентус» в матче за Суперкубок Италии выиграл у «Милана» со счетом 1:0.

Матч за Суперкубок Италии завершился победой «Ювентуса» над «Миланом» со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити», расположенном в 60 километрах к северу от Джидды в Саудовской Аравии. Судил игру итальянский арбитр Лука Банти, передает РБК.

Туринцы забили единственный гол на 61-й минуте. Миралем Пьянич из центральной зоны забросил мяч за спины защитникам, Криштиану Роналду на грани офсайда ворвался во вратарскую и головой пробил мимо голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумы.

На 74-й минуте «россонери» остались в меньшинстве. Франк Кесси прямой ногой влетел в Эмре Джана, и арбитр после просмотра видеозаписи показал ивуарийскому полузащитнику «Милану» прямую красную карточку.

«Ювентус» установил рекорд по количеству побед в Суперкубке Италии, выиграв трофей в восьмой раз. По этому показателю команда Массимилиано Аллегри опередила «Милан», побеждавший в турнире семь раз.

Матч между «Ювентусом» и «Миланом» стал третьим в истории Суперкубка Италии. В 2003 году туринский клуб выиграл в американском Ист-Рутерфорде по пенальти (1:1, по пен. 5:3). В 2016 году в столице Катара Дохе команды вновь сыграли вничью в основное время, а победу одержал «Милан» (1:1, по пен. 4:3).

Матч за Суперкубок Италии в десятый раз состоялся за пределами страны. Ранее игры проходили в США (в 1993 году в Вашингтоне и в 2003-м в Ист-Рутерфорде), в столице Ливии Триполи (2002), в Пекине (2009, 2011, 2012 и 2015) и в Дохе (2014 и 2016).

В минувшем сезоне «Ювентус» выиграл и чемпионат, и Кубок Италии. По регламенту соревнований, «Милан» принял участие в матче за Суперкубок на правах финалиста Кубка страны. В мае 2018 года «россонери» в финале уступили «Ювентусу» на «Стадио Олимпико» в Риме со счетом 0:4. Дубль оформил Мехди Бенатиа, также в составе туринцев отличился Дуглас Коста, а Никола Калинич забил в свои ворота.