Отец Александр Шрамко - жителям Сухарево: Нужно действовать сообща 1 17.01.2019, 12:53

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Александр Шрамко

фото: Facebook

Одиночек, даже если их масса, никто не боится.

Минский священник Александр Шрамко, которому Белорусская православная церковь Московского патриархата запретила служить за критику главы РПЦ Кирилла, рассказал в "Фейсбуке", как поучаствовал в обсуждении застройки минского района Сухарево. Напомним, христианская Церковь Полного Евангелия "Новая жизнь", находящаяся в этом районе, снова под угрозой сноса. На ее месте собираются построить среднюю школу более чем на тысячу учеников и бассейн. В 2002 году церковь "Новая жизнь" выкупила заброшенный коровник на окраине города, отремонтировала его, и с 2004 года там проходят богослужения.

"Ну вот, опять я вписался за Церковь "Новая Жизнь" (Минск). Прямо рок какой-то. Ведь прошлый мой запрет 10-летней давности был связан в первую очередь с ситуацией вокруг этой церкви, а шире – с ситуацией со свободой совести в Беларуси.

Короче, побывал на презентации застройки района. Проблема там не только у "Новой жизни", которую приговорили под снос. Под этой самый снос должны пойти оставшиеся и совсем недавно построенные в этой бывшей деревенской местности дома. Причем еще года 4-5 назад людям давали участки и заверяли, что их не тронут, что здесь будет исключительно коттеджная застройка.

Теперь там запланировали многоэтажное строительство высокой плотности. Хотя место очень для этого неудачное, поскольку раньше там проходило русло реки, близко грунтовые воды, в новых домах в подвалах стоит вода, они разрушаются, и уже через полгода они нуждаются в ремонте.

У людей реальное горе. Продали квартиры, вложились в строительство. Некоторых уже сносят не первый раз, они перебрались сюда в надежде, что оставят в покое, да и обещали им. И вот… Такая цена этим "генеральным планам". И никто при этом не виноват. Каждый по отдельности в бюрократической машине делает свое дело "по правилам". "К пуговицам вопросы есть? – Нет, пришиты намертво, не оторвешь".

Но кто же все-таки шил костюм – не добьешься.

Все присутствующие высказались против проекта, даже проголосовали, ни одного "за". Сказали, конечно, что это голосование недействительно. Здесь, мол, не утверждение, а презентация. А если у вас есть замечания, то до 7 февраля пишите, каждый по отдельности, все предложения будут рассмотрены в установленном порядке, и каждому будет выслан официальный ответ. А уж как это отразится на окончательном проекте - будем решать без вас. Ощущение такое, что все эти общественные обсуждения это для выпуска пара.

Поорали, поплакали и разошлись. А одиночек, даже если их масса, никто не боится. Даже каждому ответить согласны. Поэтому нужно действовать сообща. Записался в общем в инициативную группум", - написал Александр Шрамко.

Фото: Александр Шрамко / Facebook